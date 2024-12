Predizborna kampanja u Hrvatskoj u punom jeku: Kojim kandidatima su trenutno naklonjene ankete?

Predsjednički izbori u Hrvatskoj održavaju se 29. decembra, a u izbornoj trci učestvuje 8 kandidata. Prema posljednjim istraživanjima najviše šanse ima aktuelni predsjednik Zoran Milanović koga je podržao SDP.

Izvor: Damir SENCAR / AFP / Profimedia

Bliže se praznici, ali i odmah iza katoličkog Božića, a pred Novu godinu i predjsednički izbori u Hrvatskoj.

Prema istraživanjima, najviše šansi ima aktuelni predsjednik Zoran Milanović, kog je podržao SDP. HDZ je kandidovao nekadašnjeg ministra Dragana Primorca, koji je viđen u drugom krugu, ali tamošnja javnost smatra da on nema kapaciteta da ugrozi novi mandat Zorana Milanovića.

Fokusirali su se, na početku kampanje, i jedan na drugog aktuelni predsjednik Zoran Milanović i HDZ-ov protivkandidat Dragan Primorac.

"Plenkoviću, ti si prijetnja hrvatskoj demokratiji, kako smo znali. A ovom njegovom odabraniku od srca - ćao!“, poručio je aktuelni predsjednik.

Primorac nije ostao bez komentara.

"Predsjednici Austrije, Slovenije, Italije ne žele da budu na sastanku na kome ne znaju da li će ih hrvatski predsjednik izvrijeđati, dragi moji prijatelji. Tužno, ali istinito“, rekao je kandidat HDZ-a.

Ovakva retorika viđena je i u nastavku kampanje, a razlog, kako ukazuju istraživanja je to što su baš oni najviđeniji u drugom krugu.

Ako do toga i dođe, prema sadašnjim anketama, Milanoviću je još pet godina na Pantovčaku zagarantovano.

"Ono što je i za mene iznenađujuće, i za sve nas koji pratimo politiku, to je da je HDZ odlučio takvom Zoranu Milanoviću da suprotstavi objektivno lošeg kandidata. Dragan Primorac je loš kandidat, to je nesporno, veliki dio HDZ-ovog biračkog tijela će vam to ponoviti. Zoran Milanović taktički se dobro drži u kampanji. On je i danas rekao da orao ne lovi muve. Time je pokazao šta zapravo misli o svojim protivkandidatima“, ocjenila je Ankica Mamić, analitičarka iz Zagreba.

Zanimljivi kandidati u novom izbornom ciklusu

Hrvatska i na ovim izborima nastavlja tradiciju medijski zanimljivih kandidata. Na prošlim, imali su jednog pevača i jednog reditelja koji je promijenio ime u Milan Bandić, po preminulom gradonačelniku Zagreba.

Na ovim, prvu aferu već je ubilježila Ivana Kekin, supruga pevača Hladnog piva, zbog njegovog susreta sa preduzetnikom koji se povezuje sa kriminalnim radnjama.

A, jedan od kandidata, uspešni biznismen Niko Tokić Kartelo rasplakao se pred medijima kada je saznao da se našao u izbornoj trci.

"Kad su me nazvali da je službena kandidatura prihvaćena, emocije su me preplavile, nije mi bilo svejedno, jer, sad ćete me opet rasplakati. Ja sam inače po prirodi emotivac“, objasnio je svoju reakciju Tokić Kartelo.

"Ljudima izgleda da je lagano sakupiti 10.000 potpisa, ali zapravo nije. To je jedan ozbiljan zadatak i u tom smislu se gospodin Tokić Kartelo rasplakao jer je uspio. Ja mislim da je on time svoje ciljeve ostvario. Mislim da je i njemu jasno da on nema nikakve šanse. A mama je srećna, pa barem dva dobitka“, dodala je Mamić.

Ko je dobitnik i pobiednik na izborima znaće se posle prvog kruga, 29. decembra, i drugog, koji je dvije nedjelje kasnije.

(EUpravo zato/rts.rs)