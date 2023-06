Vučić o aktuelnim dešavanjima: Ne podržavamo puč u Rusiji, Kurti hoće da nas uvuče u rat i sukob sa NATO

Aleksandar Vučić o aktuelnoj situaciji u Srbiji i inostranstvu.

Predsjednik, Aleksandar Vučić govorio je o svim aktuelnim temama, kao i situaciji na Kosovu i Metohiji. Komentarisao je i aktuelnu situaciju u Rusiji i pobunu Vagner grupe.

"Ja se divim ljudima koji moraju da reaguju u trenutku, ne mogu u ovoj situaciji da istupim kao analtiičar, već kao predsjednik države. Srbija nikada neće podržati puč ni u jednoj državi, to je nešto što se podrazumijeva. Vlast se mijenja na izborima. Ovo nije događaj koji neće ostaviti posljedice, uvjeren sam da će ovo imati dubinske posljedice. Ne želim da kao predsjednik govorim ko je u tome učestvovao spolja", komentarisao je Vučić na TV Pink pobunu u Rusiji.

"Putin je oštrim pristupom riješio situaciju u zemlji, dobro je da se to završilo, završilo se uz mnogo krvi, mnogo srušenih helikoptera, sedam letjelica je srušeno koje su strahovito skupe. Dobro je da šteta nije mnogo veća. To je završeno zahvaljujući oštroj, decidinoj reakciji Putina", nastavio je Vučić i dodao da šef Kremlja sada mora da podigne motivaciju kod ruske vojske, kao i kod pripadnika Vagner grupe:

"Ništa od toga neće biti lako. Nikada nisam razumio, a slušao sam mnoge eksperte. Greška je bila što je Rusija dala ogromnu moć njima. Kada vidite biznismene, čim se dočepaju miliona, pomisle da treba da uređuju cijeli svijet i da imaju na to pravo i da su to uradili bez ikakve podrške države. Možete misliti kada nekome date 3000 tenkova, 1500 helikoptera, šta taj pomisli? Pitanje odbrane bezbjednosti je pitanje države. Rusi su mnogo toga ponovili iz devedesetih. Rusi imaju više iskustva nego mi devedesetih. Kao što je Zelenski potrčao da podrži Vagnera, pokazao je neiskustvo. To pokazuje da u svijetu ima malo principa, da je sve skopčano sa dnevnim politikim i finansijskim interesima.

"Mi moramo da imamo cjelinu slike, a ne navijački pristup. Mi u Srbiji imamo stavove kao da navijamo za Zvezdu ili Partizan. Zaboravite to kada su međunarodni odnosi. Bez želja i čestitka", rekao je Vučić.

O situaciji na Kosovu

"Kurti neće ZSO, oni hoće rat, da nas uvuče u rat, želi da bude ratni lider, jer mu to nedostaje u biografiji. On želi rat i sukob, on je anarhista, zna da mora da nas uvuče u sukob sa NATO. Snaga naše vojske je neuporedivo veća od KBS, ali oni postaju sve opremljeniji. Turci su im dali moćna oružja - barjaktar kad podigne termovizijski imaju vidljivost 40 kilometara po noći, 60 po danu. Moramo da budemo veoma oprezni, moramo da imamo adekvatna sredstva, ukoliko naš narod bude ugrožen. Odbili smo turske barjaktare, jer su snadbjevači Prištine, što je suprotno Rezoluciji 1244. Nabavljamo dalje, stiže nam više dronova kamikaza sa istoka i sve to da bismo odvratili potencijalnog agresora", rekao je Vučić.

