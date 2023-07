Učesnici ne odustaju od zahtjeva: Završen 13. protest "SRBIJA PROTIV NASILJA"

Danas je u Beogradu održan 13. protest "Srbija protiv nasilja".

U Beogradu je danas održan 13. protest "Srbija protiv nasilja". Protest je počeo u 20 časova ispred Skupštine Srbije, a kao što su organizatori najavli građani su se od Skupštine Srbije protestnoj koloni prošetali do Republičkog javnog tužilaštva. Kolona je išla kroz Ulicu Kneza Miloša do Nemanjine, gdje je saobraćaj bio blokiran do 21.40.