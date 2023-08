MALO PRIJE OPASNE NIZBRDICE: Otkazale kočnice na Dritanovom službenom automobilu

Nadležni utvrđuju zbog čega su iznenada, tokom vožnje otkazale kočnice na državnom mercedesu u kom je bio predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović, rečeno je za tamošnje Vijesti iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Izvor: Vlada Crne Gore

Prema informacijama tog lista, kočioni sistem na službenom vozilu potpuno je prestao da radi dok je Abazović bio na Obzovici, pedesetak metara prije velike nizbrdice.

Incident se desio 31. jula, a Abazović je u tom trenutku išao u službenu posjetu Tivtu.

Prema nezvaničnim informacijama, u automobilu - na komandnoj tabli, nije bilo nikakvih upozorenja.

Abazović je nakon što se vozilo zaustavilo na makadamu pored puta, prešao u drugi automobil iz pratnje, a od tada koristi drugo službeno vozilo.

Iz MUP-a kažu da dosadašnje kontrole ukazuju da je riječ o kvaru zbog starosti i znatne kilometraže koju je to vozilo prešlo, ali i naglašavaju da je prvi čovjek te institucije i partijski kolega Abazovića, Filip Adžić inicirao vanredni nadzor od strane Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove, "radi utvrđivanja uzroka i okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja".

"Do sad odrađenom kontrolom uvjereni smo da je kvar na vozilu nastao usljed starosti i znatne kilometraže koju je to vozilo prešlo, ali i da prethodno nisu postojali nikakvi indikatori koji bi ukazivali da može doći do takvog kvara na pomenutom vozilu", saopšteno je Vijestima iz Ministarstva.

Objašnjavaju da je 12 godina prosječna starost službenih motornih vozila, koja se koriste u okviru Odsjeka za obezbjeđivanje domaćih štićenih ličnosti u cilju vršenja poslova zaštite bezbjednosti štićenih ličnosti.

"Ali napominjemo, da se ista uredno tehnički održavaju i servisiraju posredstvom i u okviru kapaciteta Direkcije za održavanje i eksploataciju prevoznih sredstava i organizovanje ishrane i smještaja, Ministarstva unutrašnjih poslova, pa se, s tim u vezi, i na taj način adekvatno ispunjavaju svi neophodni bezbjednosni standardi utvrđeni na polju zaštite bezbjednosti štićenih ličnosti", tvrde iz Ministarstva unutrašnjih poslova, u odgovorima Vijestima.

Oni su naglasili i da se ta službena motorna vozila, koja se koriste za poslove obezbeđivanja štićenih ličnosti, nalaze pod dvadesetčetvoročasovnim nadzorom službenika Uprave policije:

"Kao i da za sada ne postoje indicije koje bi ukazivale na to, da je kvar na gore pomenutom vozilu u predmetnom događaju, uzrokovan ljudskim faktorom. Imajući u vidu da se radi o vozilu koje koriste službenici Uprave policije koji obavljaju poslove obezbjeđenja predsjednika Vlade Crne Gore, ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić inicirao je vanredni nadzor od strane Direktorata za bezbjednosno-nadzorne poslove radi utvrđivanja uzroka i okolnosti pod kojima je došlo do ovog događaja", saopšteno je iz tog vladinog resora kojim rukovodi Adžić.

