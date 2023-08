Obraćanje Vučića i Brnabićeve: "Ekspo 2027" će promijeniti Srbiju, od danas se sve mjeri do 2027. godine

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Srbije Ana Brnabić zajedno su se obratili javnosti iz Palate Srbije.

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijerka Srbije Ana Brnabić zajedno su se obratili javnosti iz Palate Srbije. Govorili su o saniranju štete koja je nastala od posljedica nevremena u prethodnim danima.

Premijerka Ana Brnabić govorila je o poplavama koje su pogodile Srbiju. Vanrednu situaciju su proglasile 63 lokalne samouprave.

"U julu je olujno nevrijeme pogodilo opet Srbiju i proglašeno je 13 vanrednih situacija. 24.200,000 dinara je do sada isplaćeno usljed dejstva poplava u maju i junu, Još imamo 308 zapisnika koja su trenutno na verifikaciji pa očekujemo dodatne isplate stanovništvu. 21 lokalna samouprava još nije dostavila dokumenta na verifikaciju. Vrtiće u Ćupriji i Aranđelovcu moramo u potpunosti popraviti. Prioritet su stambeni objekti i škole", rekla je Brnabić.

Vučić je izjavio danas da je plan razvoja Srbije potpuno izmijenjen i da se od sada sve mjeri do 2027. godine.

On je na konferenciji za novinare rekao da su to ambiciozni planovi koje će predstaviti i u koje "gotovo sutra" mora da se krene.

"Trebaće nam ljudi da nam pomognu, biće nam potrebno mnogo dobrovoljaca i cijela Srbija da radi. Јedan od povoda za to je Ekspo 2027 koji će cijelu zemlju da promijeni ne samo Beograd koji nećete prepoznati za četiri godine. To ćemo da iskoristimo za dalji razvoj Srbije. Nevjerovatno je da do sada nismo zaustavili nijedan projekat", rekao je Vučić.

On je kazao i da su program Srbija 2020-2025 mnogi nazivali bajkom i šarenom lažom i da nisu vjerovali da prosječna plata može da bude više od 1.000 evra, a prosječna penzija 450.

"Na dobrom smo putu i uprkos problemima i inflacija će biti 12,5 odsto, to je procjena koja će biti objavljena 11. avgusta. Osim plata i penzija koje će većom brzinom da rastu, predvideli smo i mnogo projekata o izgradnji škola boolnica, puteva. Srbija je zemlja koja najviše gradi i planira", rekao je on.

Istakao je da nacionalni fudbalski stadion mora da bude gotov do jeseni 2026., a možda i ranije,

