"Izrael koristi Holokaust kao alibi za klanje..." Vedrana Rudan šokirala u programu UŽIVO

Vedrana Rudan, hrvatska novinarka i književnica, gostovala je na jutarnjem programu, gdje je komentarisala sve aktuelne teme.

Vedrana Rudan, hrvatska novinarka i književnica, bila je gošća jutarnjeg programa na TV "Prva". Ona je odgovarala na sva aktuelna pitanja. "Ja sam često u Beogradu i pozdravila bih svoje čitatelje", rekla je na početku navevši da je "Rijeka grad na umoru".

"Prljava, neuređena. Političari su kriminalci, u Zagrebu je još gore - to je selendretina. Beograd je možda to, ali ja to ne vidim. To je veliki grad, koji ima ritam. Beograd ima milion života", rekla je Rudan.

Ona objašnjava da joj pažnju ovih dana privlači rat u Gazi i smatra da je u pitanju masakr.

"Država Izrael je fašistička zemlja, pesnica Amerike, Evropa je služavka Amerike i to je onda začarani krug. Tamo se ubijaju djeca, majke, trudnice, uništavaju se zgrade, tamane se Palestinci, kao što su se nekad Jevreji. Današnjim Izraelcima je holokaust licenca za ubijanje, mašu holokaustom kao alibijem da bi klali. To ne bi mogli samo, Amerika je iza svih zala. Kada sam imala 21 godinu, tada sam ih prvi put prokljuvila, uništili su Čile i smaknuli Aljendea", ističe Rudan.

Ona dodaje da SAD više nije ni država, već vlasništvo Bajdenove korporacije, a smatra da Džo Bajden u svakoj normalnoj državi ne bi trebalo da ima funkciju.

"On bi bio u posebnoj ustanovi, sa pelenama i kašičicom u ustima. Niko ga ne bi doživljavao kao autoritet. To je čovjek sa posebnim potrebama i trebalo bi da je u domu, a ne da izigrava predsjednika države. To je onima, koji vladaju svijetom, poruka - koliko nas ne poštuju da mogu čak i jednu onemoćalu budalu da predstave kao predjsednika "najjače zemlje" na svijetu!", naglašava književnica i dodaje da on i dalje pozdravlja svoju mamu kada priča.

Rudan smatra da je Bajden običan onemoćao starac.

Ona je zatražila ostavku Ursule fon der Lajen, predsjednicu evropske komisije, a kako kaže hrvatska javnost joj to nije zamerila, jer ona za hrvatsku javnost ona ne postoji. "Prevelika sam za hrvatsku, nisam mejnstrim, nisam kao moje kolege koje služe SAD, a to predstavljaju kao borbu za demokratiju. Moj stav se razlikuje i od stava državne politike i takvih novinara. Tako i treba da bude." Ona objašnjava da je to privilegija, za koju se izborila, ali da prije toga moraš biti finansijski nezavisan.

"Ako živiš od plate, pisaćeš i govorićeš ono što ti gazda kaže. Ja na mom blogu iznosim stav, nemam gazde, novca imam od nasljedstva, koje su mi roditelji ostavili. Ja nisam ni ljevičarka, ali sam protiv SAD jer su oni reinkarnacija zla i nisam dio ekip, koja služi Americi".

Ona navodi da živimo u vremenu u kome se uništavaju dječije duše: "Mi smo već oguglali i istrošeni smo, djeca su otvorena za ranjavanje, muku, bol i za radost. Kao mačići. Jedno je kad je stari mačak, a drugo kada je to mače od 100 grama. Djeca su moja velika rana, ma gdje bili i patili. Ovo je užasno vrijeme za djecu. Nema rješenja, ne možemo živeti u srednjem vijeku. Ne možemo to promijeniti jer nemamo uslove, postoje dvije vrste vaspitanja, jedan je kad si djetetu prijatelj, koji voze dijete džipom do škole, koja je 50 metara. Drugi roditelji su robovi, koji rade od jutra do sutra. Šta ti roditelji znaju o svojoj djeci? Postoji samo način da tu djecu smirite, date im telefon i odete da spavate. Tu nema izbor, vi ste robinja i to je to - djeci nije lako".

Kada je u pitanju njen roman "Besplatna dostava", u kojoj je glavni lik djevojčica, koja raste bez ljubavi kaže:

"Od kad pišem knjige, koje sam počela da pišem nakon otkaza u hrvatskim medijima, ja 30 godina nemam šefa, to je nevjerovatan osjećaj. Tema knjige je ono što mene opsjeda, kapitalizam i život u njemu. To je priča o životu djevojčice, koja ima i tatu i mamu i baku i tetku, međutim svi su oko nje, ali niko je ne vidi. To je dirljiva priča o današnjoj djeci, modernoj.", kaže Vedrana Rudan.

Ursulu smatra običnom babetinom i plagijatorkom.

Kako kaže potreba da ljudi čitaju takve teme su naši životi, koji su za političare smeće.

"Gledam vesti o Gazi, i mislim se dokle više. Svi ćute, ako neko izađe sa Palestinskom zastavom odmah je terorista, pa i ja sam Palestinka, ali nisam terorista. Svako ko u svijetu ima svoje mišljenje on dobija otkaz, to je na globalnom nivou, kada pričam o novinarima. Ne znam kako ovde to smem da kažem, ne postoji televizija kao ova. Mislim da će me i Srbija smaknuti sa ekrana.

"Biću na sajmu da potpišem knjigu u pet popodne", zaključuje Rudan.

