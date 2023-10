Vučić nakon sastanka u Briselu: "Kurti ne želi da formisa ZSO"

Predsjednik Srbije je gostovao u "Nacionalnom dnevniku" televizije "Pink" na kojoj je govorio o svim aktuelnim temama.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u četvrtak imao razgovore u Briselu sa evropskim diplomatama nakon čega se obratio javnosti i saopštio detalje sastanka. Tema je bila formiranje ZSO, a Vučić je rekao da je Srbija spremna na sve dogovore, osim na de facto priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova.

"Kurti je izveo dobar, ali kratkoročan trik, pokušavao je on to i ranije. Njemu je bilo jasno da Srbija to ne može da potpiše. On zna da lideri Evropskih zemalja ne znaju svaki detalj. I tako je pokušao da proda trik. On zna da ja neću da idem ispod granica Ustava Republike Srbije. On je to ponudio. Jasno mu je da on neće da ispunjava sve, jasno je, ali to je bio jedan trik da bi kupio vrijeme i dobio još nekoliko dana.

On misli da je to prilika, idealna prilika da iskoristi i kupi vrijeme, da nastavi sa maltretiranjem i progonjenjem Srba. Što se ne tiče direktnog ili indirektnog priznavanja nezavisnosti Kosova, i onog što se tiče teritorijalnog integriteta Kosova. Ali on neće da uradi ništa. Ja mislim da je to prilika da ljudi u Evropi i svijetu vide da neće moći više da se prave da ne vide. Bili su pokušaji nekih iz našeg okruženja da govore o mjerama protiv Srbije. Ja sam zahvalan svima koji su štitili međunarodno pravo", rekao je Vučić i dodao da Kurti nije spreman da formira ZSO.

