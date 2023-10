Milanović o sukobu na Bliskom istoku: Nismo proganjali Jevreje u Drugom svjetskom ratu, potomci smo antifašista

Izjava hrvatskog predsjednika povodom rata u Izraelu.

Zoran Milanović, učestvovao je u promociji novih oficira Oružanih snaga Republike Hrvatske i dodjeli prvih oficirskih činova u HV-u. Akademija Dr Franjo Tuđman. On je takođe dao izjavu za medije povodom situacije na Bliskom istoku. "Nema problema da se glasa za rezoluciju gdje je trebalo biti uzdržan, to je suština priče. Bilo je još par neobjašnjivih radnji. Mene, recimo, interesuje zašto je Austrija glasala za to".

"Češki ministar kaže da treba da izađu iz UN... Pa idite, ko vas brani, ko vas drži... UN nisu idealna organizacija. UN su bile i dobre i loše za Hrvatsku. Da nije bilo Unprofora, on je ipak omogućio Hrvatskoj prekid vatre, konsolidaciju, izgradnju hrvatske vojske i pobjedu, to ne možemo poreći, to je važna stvar“, rekao je Milanović.

"Postoji nešto što se zove čast, zdrav razum, reputacija, i sa tim se ne treba igrati. Posljednjih 30, najmanje 20 godina kao političar, veoma elegantno stojim van tog bureta ludila na Bliskom istoku, gdje odnosi nisu dobri. Neću ćutati u ovoj situaciji. Nemamo nikakve komplekse, niti smo proganjali Jevreje u Drugom svjetskom ratu, pa sad moram da trpim svakakve poteze izraelske vlasti bez ikakve odgovornosti, i to iz perspektive jednog hrvatskog naroda koji je maltretiran za sve.

"Mi nismo potomci nacista, mi smo potomci uglavnom antifašista. Nemam komplekse, ako ih imaju Nijemci ili Austrijanci, neka ih liječe, neka okače tuđe zastave, nećemo“, rekao je on.

