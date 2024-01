Ministar Vučević o OBAVEZNOM vojnom roku u Srbiji: Ne spremamo se za RAT, to je korisno za cijelo društvo!

Ne spremamo se za ratove, ni za kakve sukobe, poručuje Vučević i dodaje da je uvijek bolje ulagati u svoju vojsku nego hraniti tuđu.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/RTS Screenshot

Ministar odbrane Miloš Vučević rekao je da su pokrenuli inicijativu za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka smatrajući da je to od koristi cijeloj državi i društvu. Ipak, konačna odluka biće donijeta u Narodnoj skupštini. Ne spremamo se za ratove, ni za kakve sukobe, poručuje Vučević i dodaje da je uvijek bolje ulagati u svoju vojsku nego hraniti tuđu.

Ministar Vučević kaže da su danas pokrenuli zvaničnu inicijativu, za uvođenje obaveznog služenja vojnog roka kao i da će se o tome razgovarati u predstojećem periodu.

"Mislim da je značajan datum i značajan momenat da posle 13 godina Srbija ponovo odlučuje o tome da li treba reaktivirati obavezno služenje vojnog roka, naravno u značajno kraćem vremenskom intervalu nego što je to bilo ranije. Ne pričamo ni o 12, ni o devet mjeseci, pa čak ni o šest mjeseci koliko trenutno traje služenje vojnog roka za one koji se dobrovoljno jave. Mi ćemo u danima, nedjeljama i mesecima koji su pred nama dobiti odgovor kada, ako bude takve političke podrške i političke odluke da se to reaktivira, da se Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane spreme za implementaciju", objasnio je Vučević.

Ukazao je da im je potrebno određeno vrijeme da se pokrene infrastruktura, da kasarne budu pripremljene i da regrutni centri opet rade na tom nivou.

"Ono što je najvažnije, mi smo pokrenuli inicijativu kao Generalštab Vojske Srbije i Ministarstvo odbrane, ka predsjedniku Republike kao vrhovnom komandantu. Nama je potrebno da imamo novo regrutovanje rezervnog sastava, bolju popunjenost, obučenost. Moramo svi da razumijemo da je 13. generacija u međuvremenu izašlo iz rezervnog sastava Vojske Srbije, da imamo daleko manju popunjenost zbog odluke da služenje vojnog roka ne bude obavezno", dodaje Vučević.

"Mislimo da je ovo nešto što je od koristi cijeloj državi"

Naglasio je da su uz razumevanje svih okolnosti savremenog života, predložili kraći model za obavezno služenje vojnog roka.

"Mislimo da bismo u periodu najviše četiri mjeseca mi mogli da dobijemo obučenog vojnika i svakako bezbjedniju i sigurniju državu. Ostaje onaj dominantni profesionalni sastav Vojske Srbije kao nosilac ključnih aktivnosti Vojske Srbije. Tako da ne spremamo se za ratove, ni za kakve sukobe. Mislimo da je ovo nešto što je od koristi cijeloj državi, cijelom društvu, ali i za te momke koji će sutra služiti vojni rok i oni će se bolje osjećati i biti korisni članovi društva, cijele zajednice i na ponos cijele otadžbine i njihovoj porodica", poručuje Vučević.

Navodi da imaju dovoljno oficirskog i podoficirskog kadra, kao i da su u vrlo kratkom roku spremni da kasarne, odnosno centre za obuku, dodatno prošire, odnosno da budu spremni za prijem mlade vojske. "Naravno, to je sada sve stvar procjene i onoga što nas očekuje u budžetu, moraju biti predviđena sredstva za sve to, da ljudi budu zadovoljni. Znači, mi mislimo da bi u kratkom vremenskom roku, ako se donese takva politička odluka, Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane bude spremni da prime prve regrute, ali to je odluka koja ne može biti donijeta bez nove Vlade i bez nove Narodne skupštine", objasnio je Vučević.

"Konačna odluka je na Narodnoj skupštini"

Istakao je da je potreban stav predsjednika Republike kao vrhovnog komandanta, a onda je konačna odluka na Narodnoj skupštini. "Vlada Republike Srbije mora izaći sa prijedlogom izmene, odnosno ukidanja te odluke o suspenziji obveznog služenja vojnog roka pred poslanicima u Narodnoj skupštini", dodao je Vučević. Govoreći o tome kako bi obuka izgledala, Vučević kaže da Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane prate sve stvari koje karakterišu današnje vojske širom svijeta."Naravno savremeno vojno naoružanje, vojna oprema, drugačiji moderniji načini obuke dozvoljavaju da se u kraćem vremenskom intervalu regruti obuče i da budu sposobni za obavljanje vojničkih dužnosti. Tako da je naša procjena da bi u daleko kraćem vremenskom intervalu, pošto je to bilo pre 10, 15 i više godina, mogli da dobijemo obučenog vojnika. S tim što naš je prijedlog da i oni koji završe tu osnovnu obuku imaju periodično tzv. kondicioniranje kao pripadnici razrednog sastava kako bi se naravno ocjenjivao nivo njihove obučenosti i kako bi se upoznavali sa savremenim naoružanjem i vojnom opremom", naveo je Vučević.

"Uvijek je bolje ulagati u svoju vojsku nego hraniti tuđu"

Dodao je da Njemačka uveliko raspravlja o vraćanju vojnog roka. Neke baltičke države su vratile vojni rok. Austrija, Grčka imaju vojni rok. Skandinavske, nordijske države imaju obavezni vojni rok.

"Samo odlučuju koliko ljudi regrutuju godišnje za njihove potrebe. Znači članice i kolektivnih saveza, odnosno saveza za kolektivnu odbranu, i na zapadnoj i na istočnoj hemisferi, sve države spram svojih potreba, odnosno okolnosti koje ih okružuju. Jača vojska, snažniji i sigurniji mir. Suprotno od onog ko pokušava da unese pometnju. Jača vojska, snažna vojska Srbije je najveći garant mira i slobode u našoj državi. To je garant mira. A Srbija pobjeđuje u miru, Srbija se razvija u miru", poručio je Vučević.

Na pitanje imaju li procjene koliko bi vraćanje obaveznog vojnog roka moglo da košta, Vučević kaže da je to nešto što država Srbija može da iznese. "Ja uvijek imam kontrapitanje, ne sviđa se uvijek to ministru finansija, ali to je prirodno. Iako smo prijatelji i partneri na zajedničkim poslovima. A koliko koštaju mir i sloboda? Možete li da izmjerite sve u novcu? Ja mislim da je uvijek bolje ulagati u svoju vojsku nego hraniti tuđu vojsku", zaključio je Vučević.

(RTS/MONDO/)