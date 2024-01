Srbija vraća obavezni vojni rok? Evo koliko bi mogao da traje!

Da li se u Srbiju vraća obavezno služenje vojnog roka?

Generalštab Vojske Srbije i Ministarstvo odbrane danas će zvanično pokrenuti inicijativu da se ukine odluka o suspenziji vojnog roka, kazao je Miloš Vučević.

Tačnije, pokrenuće inicijativu da se opet reaktivira zakon koji definiše obavezno služenje vojnog roka.

Vučević je kazao da bi takav vojni rok trebalo da traje do četiri mjeseca, a može biti i kraće, ali da će se to tek vidjeti kad se bude procjenilo kolika je dužine obuke potrebna, ali to svakako neće biti ni godinu pa čak ni pola.

On je podsjetio je da obavezno služenje vojske u Srbiji nikad nije ukinuto samo je suspendovano, što znači da samo treba ukinuti suspenziju, te da će o tome biti pokrenuta i široka javna rasprava.

"Poslije 13 godina mi imamo potrebu za popunjavanjem rezervnog sastava. Nama je 13 generacija izašlo iz sastava Vojske Srbije, nije bilo obaveznog vojnog roka. Naše bezbjednosne potrebe su da imamo nove regrute koji su uvek spremni da čuvaju državu. Razumijemo bezbjednosne rizike. To nije samo potreba koja je karakteristična za Srbiju, mnoge evropske države aktiviraju obavezni vojni rok", objasnio je Vučević za Hepi televiziju.

