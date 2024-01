Skandal trese Hrvatsku, nastavnik zlostavljao učenice, uhapšen pa pušten!

U Varaždinu je pokrenuta optužnica protiv nastavnika zbog sumnje da je seksualno iskorišćavao učenice.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/YouTube/Printscreen/ Al Jazeera Balkans

Varaždin trese skandal zbog nastavnika (43) protiv kojeg je podignuta optužnica zbog sumnje da je seksualno iskorišćavao učenice, piše "Indeks". Neke od njegovih žrtava su u trenutku zločina imale manje od 15 godina.

U dva navrata je imao polni odnos sa učenicima i koristio je svoju poziciju i uticaj koji je imao u školi. Optužen je za ukupno devet krivičnih djela.

On je osumnjičen da je djela počinio u periodu od 2011. do 2016. godine u Varaždinu i Puli kao nastavnik jedne škole. On je bio u istražnom zatvoru, a ubrzo je pušten i dobio je zabranu prilaska žrtvama, dok mu prijeti 10 godina zatvorske kazne.

