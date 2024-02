Vučić na vanrednoj sjednici SB UN: "Priština stvorila nepodnošljive uslove za Srbe na Kosovu i Metohiji"

Predsjednik Aleksandar Vučić obraća se na vanrednoj sjednici SB UN povodom najnovijih dešavanja na Kosovu i Metohiji.

U Njujorku se održava vanredna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o stanju na Kosovu i Metohiji. Srbiju na sjednici predstavlja predsjednik Aleksandar Vučić.

Zbog sve češćih incidenata na Kosovu i Metohiji Srbija je u ponedjeljak predala zahtjev misiji Gvajane, koja predsjedava SB UN, za sazivanje vanredne sednice zbog situacije na Kosovu i Metohiji, u kojem se, između ostalog, ističe da je aktuelna situacija u oštroj suprotnosti sa Poveljom UN i Rezolucijom SBUN 1244 i koja je takve prirode da zahtijeva održavanje posebne sjednice Savjeta bezbjednosti.

Vučić je na početku izlaganja zahvalio Savjetu bezbjednosti na brzini sazivanja sjednice. On je ukazao na nepodnošljive uslove života za Srbe na Kosovu i Metohiji koje su stvorile privremene prištinske institucije.



"Nastavljaju se napadi na Srbe i ostalo nealbansko stanovništvo. Srbi direktno zavise od dinarskih sredstva koja dolaze iz Republike Srbije. Ova mjera je napad pre svega na srpsko stanovništvo", kazao je Vučić.

Dalje je naveo da je na teritoriji KiM sprovedeno 669 etnički motivisanih napada, što je povećanje od 300 odsto.



"Ukazaću na jednu neospornu činjenicu - potpuno je nesporno da je na teritoriji Kosova i Metohije evro uveden kao jedino sredstvo plaćanja na očigledno protivpravni način, jer je to učinjeno jednostranom odlukom političkog rukovodstva u Prištini", naveo je.

Vučić je istakao da je Priština suprotno volji Srba raspisala i održala izbore četiri opštine na sjeveru Kosova i Metohije i podsjetio da su Srbi te izbore bojkotovali. Izbori su održani u potpuno nedemokratskim uslovima, nelegitimni albanski gradonačelnici nasilno su zaposjeli lokalne samouprave uz pomoć teško naoružanih pripadnika navodne specijalne policije, odnosno pripadnika veoma dobro naoružanih albanskih oružanih formacija, podsjetio je Vučić.

Predsjednik Srbije je prisutne podsjetio i na događaje koji su uslijedili nakon toga.

"Uslijedilo je uklanjanje simbola Srbije i isticanje obilježja takozvanog Kosova. Srbima, koji su do tada radili u lokalnim samoupravama, zabranjeno je da pristupe svojim radnim mjestima, a sami objekti opština su ograđeni i opasani bodljikavom žicom. Ovakva situacija dovela je do mirnih protesta Srba, na koje su albanske oružane grupacije reagovale tako što su 29. maja ranili više od 50 Srba", rekao je on.

"Gazi se i narušava suverenitet Republike Srbije na Kosovu i Metohiji koji je eksplicitno garantovan rezolucijom 1244 i poveljom Ujedinjenih nacija", istakao je Vučić i dodao da iako je činjenica da je međunarodna zajednica označila Prištinu kao isključivog krivca za ovu eskalaciju, Priština se suštinski nije suočila sa ozbiljnim posljedicama svog djelovanja.

Predsjednik Srbije je prisutne podsjetio i na nasilno otimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, uništavanje srpskih grobalja, ilegalni embargo na srpsku robu i zapljene legalne robe u vlasništvu srpskih trgovaca. Napomenuo je da je opremanje savremenom vojnom opremom grupacija Albanaca na Kosovu i Metohiji nesumnjivo u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Savjeta bezbjedenosti.

(MONDO)