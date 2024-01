Vučić: Dali bi mi Nobelovu nagradu za mir kada bih priznao nezavisno Kosovo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras u Davosu da bi mu dali Nobelovu nagradu za mir kada bi priznao nezavisno Kosovo, ali da on za to nije zainteresovan, niti mu je to potrebno.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vučić je istakao da njemu treba poštovanje naroda Srbije i da ga zbog toga ne interesuje šta misle stranci, već ga više zanima kakva će jednog dana biti fusnota u knjizi u budućnosti.

Govoreći o reakcijama evroparlamentaraca na izbore u Srbiji, on je naveo da nisu svi članovi Evropskog parlamenta pisali predsjedniku Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, već njih nekolicina.

"Ne misle svi isto u Evropskom parlamentu, a čak ni najveća evropska partija ne misli na način na koji misli tih nekoliko evroposlanika", rekao je Vučić za Televiziju "Pink".

Prema njegovim riječima, i da ih je pisalo 704, njegov odgovor bi bio isti, a ne treba smetnuti s uma da su ti koji su to potpisali isti oni koji su potpisali sprovođenje istrage i teških mjera protiv Srbije poslije Banjske.

"Da li su svaki put bili na strani protiv Srbije? Samo to ljudi treba da znaju. Tu nema nijednog prijatelja Srbije. Nijednog", rekao je Vučić.

On je ocijenio da će oni i sutra, šta god da se dogodi i kada premijer samoproglašenog Kosova Aljbin Kurti bude rušio sve sporazume i rekao da više nema prava na finansiranje iz centralne Srbije, reagovati porukama "da je to normalno".

"Oni su našli svoje sluge u Srbiji, i medijske i mnoge druge, koji takvu ideju treba da podrže, ne razumevajući da time de fakto oni žele da ukinu dijalog, a mi želimo da se dijalog nastavi", rekao je Vučić.

On je dodao da se hajka protiv njega i Srbije vodi zato što nije želio da uvede sankcije Rusiji.

"Inače bih bio kralj, ne kralj, bio bih car demokratije. A da priznam nezavisno Kosovo, odmah bih dobio Nobelovu nagradu za mir", rekao je Vučić.

Grupa evropskih političara u pismu liderima EU pozvala je Evropski parlament na nezavisnu istragu, kako su naveli, izbornih nepravilnosti u Srbiji i, u zavisnosti od rezultata istrage, na ponavljanje izbora.

Potpisnici su zatražili tri mjere - nezavisnu istragu Evropskog parlamenta, spisak preporuka na osnovu preporuka OEBS-a sa prethodnih izbora i poziv na ponavljanje izbora u zavisnosti od rezultata istrage.

(Srna/MONDO)