Nestorović odlučio: Nema podrške SNS-u u Beogradu

Branimir Nestorović rekao je da neće podržati vlast Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije.

Izvor: Kurir/Zorana Jetvić

Nakon odlaganja konstitutivne sJednice Skupštine grada Beograda, Branimir Nestorović je za portal "Nova S" govorio o formiranju vlasti na Republici i u Beogradu, a govorio je i o svom pokretu "MI Glas iz naroda". Rekao je da on "ostaje pri stavu da neće podržati vlast naprednjaka i socijalista u Beogradu".

"Mi smo ušli u ovu priču da formiramo jedan snažan pokret koji će u dvIJe, tri godine imati snagu da promijeni zemlju. Mi nećemo da odustanemo zbog nekih ponuda, raznoraznih i sa jedne i sa druge strane. Mi idemo svojim putem, oni idu svojim putem, vidjećemo ko će bolje proći na duže staze", kazao je Nestorović.

Na pitanje gdje su ostali odbornici koji su bili sa njim na listi na izborima, on je rekao da su oni odbjegli. Našalio se i rekao da odbjegle odbornike treba da traži policija.

Osvrnuo se potom na dva odbornika, koja su ostala u grupi "MI Glas iz naroda", i rekao je da nema informaciju da li će oni podržati SNS u Beogradu. Nestorović kaže da nema kontakt sa njima.

"To moraš njih da pitaš. Nemamo kontakte sa njima. Kad te neko izda, nema razloga da dalje kontaktiraš sa njima. Oni su nas izdali zato što su odustali od onog osnovnog što smo se mi svi dogovorili, jer mi smo imali neke dogovore koji nisu poštovani. Imali smo dogovor da kadriranje u pokretu rade određeni ljudi, a to je rađeno iza leđa. Počele su neki čudni pokušaji finansijskih malverzacija, a na kraju je bilo i pokušaja fizičkog nasrtanja na jednog od osnivača. To više nije to, to više nije taj pokret i mi se tako nismo dogovorili. Ako ćemo mi da se bijemo, da sumnjamo jedni u druge i da pravimo tri paralelne organizacije od tog pokreta, to nije to. Mi se nismo tako dogovorili. Ja mislim da oni koji su prešli preko svega toga i nastavili dalje kao da se ništa nije dogodilo, da su oni izdali. Mi nismo izdali našu ideju i moram da kažem da nam super ide", dodao je Nestorović.

Potom je govorio i o konsultacijama o mandataru kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Njegova delegacija je bila jutros u zgradi Predsjedništva.

"Ne znam šta je tamo bilo. Mi nemamo nikakvu namjeru da trgujemo i da ulazimo. Mi smo suviše mali i to bi nas upropastilo. To nije bila opcija od početka. Predsjednik republike je institucija i ne može da se odbije da se ode kod njega, jer to znači da ne priznaješ državu. A da ćemo da se slažemo sa onim što se desilo, ne možemo da se složimo?", naveo je Nestorović.

Za kraj je govorio o formiranju stranke. Podvukao je da ostaje pri stavu da neće ulaziti ni u jedan nivo vlasti i da kreće u fomiranje stranke.

"Mi smo već odmakli veoma u formiranju stranke. Imamo već preko 70 formiranih odbora i večeras idem u Niš gdje ćemo formirati opštinski odbor. Nastavljamo da radimo, naš pokret bio je paralisan dva mjeseca i niko ništa nije radio zbog unutrašnjih svađa. Izgubili mnogo vremena i moramo to da nadoknadimo", zaključio je Nestorović.

(Nova S)