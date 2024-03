Okolnosti ukazuju na masovno trovanje: Stravičan prizor u Srbiji – polja puna mrtvih ptica (FOTO)

Sve okolnosti ukazuju na masovno trovanje, što treba da bude potvrđeno laboratorijskim analizama u nadležnom veterinarskom institutu.

Izvor: YouTube/Printscreen/kanal9tvns

Članovi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) pronašli su više od 800 mrtvih ptica na oranicama kod kikindskog sela Nakovo. Među njima je bilo najmanje 434 gačca, lovostajem zaštićene vrste, i 373 čavke koje zakon štiti kao zaštićenu vrstu, navodi se u saopštenju.

Kako navode, sve okolnosti ukazuju na masovno trovanje, što treba da bude potvrđeno laboratorijskim analizama u nadležnom veterinarskom institutu. Ornitolozi kažu da je ovo do sada najveći pojedinačni pomor ptica nastao usled trovanja u ovom dijelu Evrope.

"Ove ptice iz porodice vrana hranile su se na plodnim poljima u blizini sela gde uglavnom traže razne insekte i njihove larve, te sjemena biljaka. Upravo tu su najverovatnije pronašle i zatrovane mamke koji su im postali posljednji obrok“, navodi se u saopštenju.

Kikinđanin Stefan Prekajski, biolog u Društva, bio je prisutan tokom potrage i uklanjanja leševa.

"Gačci, sive vrane i svrake ekstremno su važan dio prirode u našim atarima budući da oni prave gnijezda i za sebe, ali i za sove i vetruške koje su glavni kontrolori brojnosti glodara. Kada stradaju vrane, ptice grabljivice ostaju bez gnijezda i napuštaju staništa, a ubrzo potom eksplodiraju brojnosti voluharica, miševa i pacova koji napadaju usjeve. Verujem da javnost svakog dana treba podsjećati da je region Vojvodine najobešumljeniji predio Evrope gdje je rijetkost vidjeti drvorede i šumarke, a često nema ni pojedinačnih stabala. To su osnovni razlozi koji su doveli do prenamnoženja glodara i velikih šteta na usjevima prošle i ove godine. Očekujem i da će naredne zime u Kikindi biti daleko manje sova utina, što će dovesti do razočarenja velikog broja turista“, kaže Prekajski.

Kako navode iz Društva, mrtve ptica kod Nakova vrh su ledenog brijega problema sa kojim se suočava moderna vojvođanska poljoprivreda.

"U stalnoj trci za profitom paori su preorali sve što je moglo da se preore, meštani posekli drveće, a poljoprivredni otrovi desetkovali su populacije divljih životinja. U ovakvim uslovima bezbjednost i zdravlje ljudi takođe su ugroženi jer je održavanje nekakvog vještačkog balansa moguće samo uz korišćenje dodatnih količina hemijskih preparata, koji hteli mi to ili ne, na kraju završe na našoj trpezi“, zaključuju.

(Mondo/N1)