(FOTO) PLUTAJUĆA DEPONIJA I ZAGAĐENJE NA LIMU! Voda se ne vidi od nakupljenog smeća

Otpad u džakovima tri mjeseca čeka da se skloni sa obala Potpećkog jezera na rijeci Lim u Srbiji koja je na žalost postala poznata po zagađenju i deponiji.

Dok sakupljeni otpad, u džakovima čeka od januara da se ukloni sa obala Potpećkog jezera, na lančanicu su stigli novi kubici smeća. Niži vodostaj i konfiguracija terena onemogućava prikupljanje plutajućeg otpada u plitkim dijelovima jezera. Rješenje za ovaj problem Eko udruženje Jastreb vidi u izgradnji pristupnog mola.

"To ćemo mi kao udruženje da napravimo od sredstava koje smo dobili od fondacije. To podrazumijeva izgradnju i nasipanje jednog mola koji će ući dublje u jezero i koji će omogućiti da se i u toku niskog vodostaja smeće gura našim čamcima, dakle prikuplja mašinski, obzirom da sad zbog nivoa vode i konfiguracije terena to možemo samo ručno da činimo. Izgradnja mola će omogućiti stalno prikupljanje otpada nezavisno od nivoa vodostaja", objašnjava za RINU Siniša Laković iz Eko udruženja Jastreb iz Priboja, prenosi Mondo.rs.

Kroz prekogranični projekat koji je finansirala EU "Zaštita prirodne okoline Polimlja od otpada", sa ciljem zaštite životne sredine duž sliva rijeke Lim, JKP Usluga iz Priboja dobilo je katamaran za prikupljanje plutajućeg otpada na Potpećkom jezeru.

"Imali smo relativno dobru saradnju sa komunalnim preduzećem sa kraćim zastojima u komunikaciji iz nekih čudnih razloga. Oni su dobili katamaran, kroz projekat koji su odradili sa Bijelim Poljem. Katamaran je stigao. Ne znamo šta namjeravaju sa njim ali se nadam da ćemo uskoro sesti da vidimo kakva je to priča i možemo li nešto raditi", navodi Laković.

Prema riječima Siniše Lakovića, predsjednika Eko udruženja "Jastreb" iz Priboja, koje je prošle godine angažovala opština Priboj za prikupljanje plutajućeg otpada, nakon sprovedene tenderske procedure, sve što je urađeno ove godine je na volonterskoj osnovi, s obzirom na to da ugovor za ovu godinu još uvijek nije zaključen.

"Nama je ugovor istekao 31. decembra 2023. godine i mi očekujemo ovih dana da će biti raspisana nova javna nabavka i da ćemo dobiti taj posao. Trenutno sve što radimo, radimo na volonterskoj bazi, uz pomoć našeg ljudstva i sponzora", kaže Siniša Laković.

Za postavljanje lančanice Priboj je od Ministarstva za zaštitu životne sredine dobio 35, Nova Varoš 19 a Prijepolje 15 miliona dinara, s tim što je svaka od lokalnih samouprava izdvojila još 20 odsto od ustupljene sume. Nakon što je, po žalbi mještana, premještena iz Velike Župe u Jagodnjak, nakon nepunih dva mjeseca, prijepoljska lančanica je u potpunosti uklonjena sa Lima, jer se i druga lokacija pokazala neadekvatnom za zadržavanje i prikupljanje otpada. Trenutno su samo u funkciji lančanice na teritoriji Priboja i Nove Varoši.

