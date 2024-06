Prva izjava majke trostrukog ubice iz Knjaževca: "Branili su mi da ga viđam"

Oglasila se prvi put majka trostrukog ubice iz Knjaževca.

U Knjaževcu je u četvrtak u popodnevnim časovima mladić Aleksa Milojević (22) ubio oca, babu i djeda i na prozorima porodične kuće vide se rupe od hitaca. On je zločin počinio malo poslije 15 časova nakon čega je odmah rekao šta je uradio, a njegova majka Zorica se sada prvi put oglasila nakon trostrukog ubistva koje je šokiralo Srbiju.

Tokom prijepodneva, Zorica je bila u Zaječaru, tražila je advokata jer je njen sin dobio advokata po službenoj dužnosti. Ona je udata za drugog muškarca, živi u Knjaževcu i kaže da je bila u lošim odnosima sa sinom.

Napustila je supruga, Aleksinog oca, prije pet ili šest godina i tada je i počela da komunicira sa sinom. Bilo joj je zabranjeno da viđa djete, a kako kaže, molila ga je sve vrijeme da pređe da žiiv kod nje ili da iznajmi stan za sebe.

"Imao je veliki pritisak u kući, baba i djed su bili jako bolesni i nepokretni. Ni fiziološke potrebe nisu mogli da obavljaju. Bili su u pelenama, on je to radio, pomagala mu je jedna žena. Tek sad vidim šta je uradio, on je mlad, ima 22 godine, robijaće cijelog života, samo da me je pitao, da ga posavetujem, mogao je na kraju krajeva da se okrene i da ode i da ih ostavi ili da ih odvede u dom, sve bi bilo drugačije. Tek sad ko zna šta će se desiti kad bude otišao u pritvorsku jedinicu, kad bude postao svestan, još uvijek nije svjestan šta je uradio", ispričala je Zorica.

Prema njenim riječima, ubijena žena ju je maltretirala dok je živela sa njenim sinom, pokojnim Predragom. Imala je mnogo problema u braku sa svekrvom, a njen muž je pio. Predragovi roitelji su devizni penzioneri, više od 30 godina su radili u Njemačkoj. Ali sve komšije u selu Jakovac, odakle su oni, kažu za njih da su dobra porodica, ugledna. Prema njenim riječima, ovom krvavom piru je prethodila svađa među ukućanima.

