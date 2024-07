Ivica Dačić na mjestu likvidacije teroriste: Pratili smo ga na kamerama, ispalio je devet metaka u policijsko auto

Ivica Dačić, ministar policije Srbije oglasio se povodom likvidacije teroriste Fatona Hajrizija, u Loznici, a koji je ubio policajca Nikolu Krsmanovića i ranio njegovog kolegu Vjekoslava Ilića u tom gradu.

Izvor: Printscreen/Pink TV

Ivica Dačić, ministar policije oglasio se povodom likvidacije teroriste sa Kosova i Metohije - Fatona Hajrizija, u Loznici, a koji je ubio policajca Nikolu Krsmanovića i ranio njegovog kolegu Vjekoslava Ilića u tom gradu.

"Ovo su bile dvije neprespovane noći, pokazali smo da samo udruženi udar svih linija rada policije može da da rezultat. Mi ćemo od sada raditi na jedan centralizovan način, odnosno svi će raditi zajedno - policijska uprava, UKP, Specijalna antiteroristička jedinica, helikopterska, Žandarmerija i Uprava granične policije. Planirali smo da uključimo i saobraćajnu policiju", naveo je Dačić i dodao:

"Bilo je oko 400 ljudi, on se skrivao ovdje kod rijeke/granice, tražio je način kako da pređe preko. Potom je pucao na poliiciju, ispalio je oko devet metaka u policijski automobil. Policija je uzvratila i jedan hitac ga je pogodio. Potom je krenuo da bježi, nakon čega su ga sustigli policajci. Policija ga je likvidirala, jednostavno nije bilo moguće, on nije imao u svojoj agendi da se preda. Riječ je o surovom i ogrezlom kriminalcu, ovo je peto ili šesto ubistvo koje je izvršio", pojašnjava Dačić.

"Ovo nije kraj. Već smo pohapisli sve ljude koji imaju veze sa ovim događajem. On je iz Preševa došao do Loznice, jedan bračni par je uhapšen, to su Srbi. Ne pričam o čovjeku koji je vozio, on je angažovan od strane čovjeka koji je bio u bjekstvu, i on je uhapšen. Što se tiče bračnog para, muž je osuđivan kod nas, očekujemo izručenje. Vršimo pretrage i uhapsićemo sve koji su mu pomogli na teritoriji Bujanovca i Preševa. Tražićemo od Njemačke da izruči njegovog brata, jer ta priča da mu je brat ukrao dokumenta je očigledna laž. Ako je neko bio u Hanoveru, zašto bi se vraćao u Preševo, pa nazad u Njemačku. On mu je poslao dokumenta i učestvovao u svemu".

"Postoji i treća osoba, srpskog porijekla, slovenčki državljanin, koji je učestvovao u svemu ovome. On bi ubio još nekoga, cijela Loznica je bila u strahu. Pratili smo ga na kamerama, ukrao je bicikl. Nalazili smo i njegove tragove na ogradi, mijenjao je odjeću. Pištolj je njegov, njime je ubio policajca", rekao je Ivica Dačić.

