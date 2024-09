Zastrašujući snimci i fotogafije: Masovni pomor lastavica u Vojvodini

U jednom do komentara se navodi i da se slična situacija dogodila u Austriji, gde je došlo do masovnog pomora lasti.

Izvor: BirdLife Österreich/facebook

Na društvenim mrežama pojavio se zastrašujući snimak i fotografije lasti koje mrtve leže u Banoštoru, kao i na novosadskom Spensu.

"Masovni pomor lastavica u Banoštoru i na bazenu Spens u Novom Sadu. Pogledajte slike i video snimak. Jel zna neko šta se dešava???", piše u objavi na Instagram stranici Vojvodinom uživo.

U komentarima većina ljudi je smatrala da se radi o nagloj promjeni vremena, odnosno zahlađenju koje laste nisu mogle da podnesu.

"Hladno vrijeme koje ih je zahvatilo prilikom seobe je nažalost dovelo do ovog slučaja. Nažalost nisu sve ptičice uspjele da pronađu zaklon, a kiša koja je padala puna 4 dana im je otežala potragu za hranom", komentarisao je jedan od korisnika. U jednom do komentara se navodi i da se slična situacija dogodila u Austriji, gdje je došlo do masovnog pomora lasti.