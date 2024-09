"Mama greškom napravila KAJGANU OD 300 EVRA": Miloš gaji najljepše ptice na svijetu, a svi se začude kad čuju cijenu

Iako je Miloš Kokanović iz Klenja, kod Bogatića, iz ljubavi i znatiželje počeo da uzgaja ptice, danas je vlasnik jedne od najvećih farmi paunova u Srbiji.

Izvor: Youtube/Publicinfo Šabac

Miloš Kokanović iz Klenja, kod Bogatića, prije dvije decenije je počeo da se bavi gajenjem paunova, a potom je kupovao pticu po pticu.

Danas na svom imanju ima 100 paunova, a posebno se ističe imperator, poreklom iz Indonezije. Krase ga najlepše nijanse zelene, a na ovim prostorima su prava rijetkost.

"To su jedni od najskupljih paunova. Malo su plašljiviji od ostalih, ali može se prići, navikao je", objasnio je Miloš za TV Prva.

To su ujedno i veoma skupe ptice, pa jedan retki paun može da košta i 1.000 evra. Jaja su takođe na cijeni, tako da za ceo obrok treba izdvojiti pravo bogatstvo.

"Ja sam spremio ta jaja za nasađivanje, mama je došla iz Beograda, bila je za vikend kod nas i mislila je da su ćureća jaja. Razlupala ih je, napravila kajganu, ja kažem "sad si napravila kajganu od skoro 300 evra". Jaja su relativno skupa, od 7 do 10 evra po komadu", kazao je Miloš.

Uprkos, najveću vrijednost donosi ljepota raskošnih mužjaka, koja u fazi parenja dolazi do izražaja.

Kada rašire raskošni rep, sa jakim bojama i perima dužim od dva metra, tada nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Osim udvaranja, tako se i brane od predatora.

"Šareni ili srebrni paunovi su za mene jedna od najljepših podvrsta ove ukrasne ptice. Oni imaju na sebi dosta bijele boje, rep je 80 odsto bijel, a ostatak se presijava. To je jako lijepa ptica i ne možete je tako često vidite. Mi imamo dvije ženke", napomenuo je Miloš za Blic.

Iako je počeo iz ljubavi i znatiželje, danas je vlasnik jedne od najvećih farmi ovih raskošnih ptica.

"Ja sam ljubav naslijedio od pokojnog dede. On je mnogo volio ptice i uviek je imao ukrasnih koka i fazana. Uz njega sam počeo da volim životinje, a onda sam razmišljao šta je to što bi me ispunilo. Onda sam shvatio da su to paunovi i počeo sam da gajim. Najljepše se osjećam ujutro kad ustanem i pijem kaficu, a oni po dvorištu rašire krila i počnu da se šepure. To je neopisivo", rekao je.

Indonežanski paun oduševljava svojim jarkim bojama

Izvor: G & M Therin-Weise / robertharding / Profimedia

"Indonežanska vrsta 'imperator' veoma je rijetka kod nas, samo nas nekoliko ih držimo u Srbiji. Indijski pauni stoje otprilike 100 evra, a ovi ostali su sve skuplji, pa cijene idu i do 1.000 evra", ispričao je Miloš.

Ljubav prema pticama prenio je i na svoje prijatelje. Tek je kod Dragana u selu Slepčević kod Šapca pravi raj. Tu su, pored pauna, retke vrste fazana, golubova, patki.

"Imao sam ovaj jedan par koji sam kupio u vrijeme kada je to bilo veoma skupo i nikako mi nije išlo. Uvijek se nešto desi sa pticama, pa ostanem bez njih. Prije tri četiri godine, kada sam upoznao Miloša Kokanovića i sa njim počeo saradnju, tek tada mi je krenulo nabolje", rekao je Dragan Topalović.

Sada je to pravi mali zoo vrt gdje posebno mjesto zauzimaju ukrasni fazani.

(EUpravo zato/Blic)