Nakon naguravanja i tuče Đilas završio u Urgentnom centru (Video)

Kasno sinoć u Beogradu došlo je do koškanja i tuče kada su se Dragan Đilas, predsjednik Stranke slobode i pravde, i dvoje njegovih saradnika sukobili sa grupom mladića koji su lijepili plakate sa natpisom "Đilas lopov".

Izvor: Screenshot

Uzavrela situacija se kretala od povika, preko guranja, do koškanja između parkiranih automobila, da bi na kraju izbila tuča u kojoj je najdeblji kraj izvukao jedan mladić u sivoj majici kratkih rukava koji je bio u Đilasovoj pratnji. Taj mladić je, kako se vidi na snimku objavljenom na društvenim mrežama, u kratkoj tuči zadobio nekoliko udaraca rukama i nogama. Kasnije je objavljeno da se zove Đorđe Aleksić.

Stranka slobode i pravde je sinoć na društvenim mrežama objavila još dva kratka snimka. Na prvom se vidi da su na mjesto tuče došli ekipa hitne pomoći i patrola policije. Na drugom se u Urgentnom centru vide Đilas i pomenuti mladić u sivoj majici. Da se zaključiti da su došli na ljekarski pregled, što je uobičajena procedura u ovakvim situacijama.

Na snimku obojica deluju da su u dobrom opštem stanju.

Đilas je u izjavi za N1 sinoć optužio Luku Petrovića, gradskog sekretara za investicije i člana Predsjedništva SNS, da je predvodio grupu mladića koji su lijepili plakate.

"Udarili su me više puta. Branili smo se koliko smo mogli, na kraju su me oborili. Đorđe je pokušao da me zaštiti, njega su više udarali nego mene. Koliko čujem, Luka Petrović je isto došao da prijavi nešto u Urgentni", izjavio je Đilas sinoć.

N1 piše da Aleksić ima više hematoma po leđima i potiljku, a da je Đilas povrijedio nožni članak.

(Blic)