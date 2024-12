Ljekar koji je operisao Dodika: Preporuka je da nigdje ne putuje, pa ni na sud

Akademik profesor doktor Predrag Peško, vođa tima ljekara koji su u Beogradu operisali predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika rekao je za RTRS da predlaže Dodiku da nigdje ne putuje, pa ni na Sud jer mu je zdravlje ugroženo.

"Ima ljudi koji imaju komplikacije u uspostavljanju normalnog režima rada jednjaka i želuca, posebno poslije operacije tako teške kao što je imao predsjednik Srpske Milorad Dodik, a gdje je bila i procjena krvarenja. U kontaktu sa pacijentom, moram reći da Dodik ima tipične simptome produženog oporavka od ove operacije, koje se događaju kod pacijenata operisanih hitno kao urgentan slučaj", objasnio je Peško.

Istakao je da svako Dodikovo ponašanje mimo njihovih pravila i instrukcija može direktno da ugrozi život.

"Može da dođe do popuštanja šavova na dijafragmi, do ponovnog prolapsa želuca u grudni koš, koji može da ugrozi život. Apsolutno sam za to da on ne smije da putuje, ide na ročište, dugo sjedi. Sve sam to kazao u opštirnom izvještaju. Meni je žao što vještak nije neko ko se razumije u ovu oblast i mislim da bi mnogo lakše shvatio o čemu se radi. Predsjedniku Dodiku želim brz oporavak i javno ga molim da ne ide i ne putuje ni na kakva ročišta, jer će ugroziti svoje zdravlje", navodi Peško za RTRS.

Kaže i da je pročitao nalaz vještaka, "izvjesnog Harisa Vranića" za kojeg kaže da iako je dobar poznavaoc hirurgije u regionu, nikad nije čuo za njega.

"Posebno, ne znam da se bavi hirurgijom jednjaka. Pogledao sam njegove publikacije i nisam našao ništa da se bavio hirurgijom jednjaka", rekao je Peško.

Naveo je da mu nije jasno kako je Vranić prihvatio da bude vještak.

"On je prije svega, kako piše u njegovoj biografiji, vaskularni hirurg i čudi me da je imao hrabrosti i etičnosti da se bavi ekspertizom ovog slučaja. Ko prvo, kao ljekar, kako se on vodi, mada je za mene pitanje koliko je on ljekar", istakao je Peško.

Naveo je da Vranić nije pregledao pacijenta, nije imao nikakav uvid direktni ili indirektni u sadašnje stanje pacijenta, odnosno predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

"Ne mogu ga nazvati kolegom, jer pod tim pojmom podrazumijevam ljekare sa visokom etičnosti koja u ovom slučaju nije iskazana. Dodik je operisan jednom vrstom operacije koja je bila mnogo komplikovanija nego obično, a on je našao neke rezulate iz strane rezultate", ističe Peško.

Navodi da se bavim hirurgijom jednjaka 43 godine i da je dobio sva priznanja za tu oblast u svijetu.

"Moje lično iskustvo i iskustvo tima koje je učestvovalo u liječenju, je preko 1.200 pacijenata i mi vrlo dobro znamo da postoje različiti postoperativni tokovi", dodaje on.

