"Pacijent smije pretjerivati s mesom i rakijom": Dodikov advokat žestoko reagovao na medicinski nalaz vještaka Vranića

Sud BiH juče je dostavio poziv za nastavak glavnog pretresa u krivičnom postupku protiv predsjednika Dodika i v.d. direktora "Službenog glasnika" Miloša Lukića za srijedu, 25. decembar, a nakon izvršenog vještačenja medicinske dokumentacije.

Izvor: MONDO

Sud se pozvao na mišljenje sudskog vještaka doktora Harisa Vranića da je predsjednik Dodik zdravstveno sposoban za suđenje.

Srna navodi da je Vještak Haris Vranić politički aktivan i kadar je SDP-a. Član je Predsjedništva Kantonalnog odbora SDP-a Sarajevo, a na posljednjim Opštim izborima bio je kandidat ove stranke za Parlamentarnu skupštinu BiH. On je bivši ministar zdravlja Kantona Sarajevo. Specijalista je opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije.

Odbrana predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika je prije četiri dana dostavila ovjerenu kopiju otpusnog pisma Sudu BiH i predložila odlaganje suđenja na neodređeno vrijeme, jer je preporuka tima ljekara uzdržavanje od fizičkih aktivnosti tri mjeseca, koliki je redovan rehabilitacioni period u vezi sa izvedenim operativnim zahvatima.

Sudije u ovom slučaju Sena Uzunović i prije toga JE najavila da će medicinska dokumentacija biti vještačena.

Vranić je nakon vještačenja dao izjavu sarajevskom "Avazu" u kojoj je dao svoje viđenje stanja pacijenta, u ovom slučaju Milorada Dodika, a između ostalog mišljenja je da nastavak liječenja treba da se obavlja u konzervativnom smislu i da to, pojednostavljeno, znači "da (pacijent) ne može jesti nekoliko kilograma mesa, piti litre rakije i mora smršati, da promijeni način života i ostalo".

Vranić tvrdi da nije znao da je dokumentacija koju je vještačio Dodikova u šta nije lako povjerovati zbog intenziteta s kojim se slučaj suđenja, a zatim operacije i Dodikovog boravka u bolnici, prati u javnosti.

"Prvo su dostavili Sudu izjavu, koja je ista kao i otpusno pismo, a u toj izjavi se jasno navodi da je postoperativni tok poslije takvih vrsti liječenja tri dana. On je ostao na liječenju pet dana. U prvom mišljenju su napisali sve kao i u otpusnici, sve su profesionalno napisali, sve kako se i desilo u toku njegovog liječenja", rekao je Vranić za "Avaz".

"25. decembra sam dobio poziv i idem da branim sve to na Sudu. Oni se mogu pozivati na šta god hoće, nije nikakav problem, mogu me diskreditovati, ali se ne vještači akademsko zvanje, niti naučno znanje, uostalom to su sve penzioneri, jer je to privatna klinika. Ne sumnjam ja u njihovo iskustvo, znanje, ali to je jedna rutinska operacija, laparoskopska, koja se jednostavno radi. Moje je akademsko zvanje profesora s napisanih sedam knjiga, s 35 objavljenih radova u najprestižnim časopisima, više od 200 stotine citata" kazao je.

Navodi da Sud BiH od njega nije tražio da pregleda Dodika već da se izjasni na osnovu medicinske dokumentacije, a ne na osnovu neposrednog pregleda.

"Njegov neposredni pregled ništa ne znači, on da je imao bilo kakve posljedice, ne bi bio pušten kući i pisalo bi u otpusnom pismu za bilo koju postoperativnu komplikaciju. Oni su radili ispravno, uredno, operacijski nalaz za njih je zadovoljavajući i operacija je uspješna. Ovo je operacija stara preko 100 godina, koja je sada samo modifikovana. Nekada se to radilo otvaranjem trbušnog zida, a sada se samo to radi na način da se uđe s troakarima i to se radi kao što se radi i žučna kesa i drugo", zaključio je Vranić.

Bubić: Vranić se diskreditovao

Advokat Goran Bubić rekao je da se vještak doktor Haris Vranić sam diskreditovao, "nemušto osporavajući evidentnu političku motivisanost pri vještačenju" zdravstvenog stanja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, te istakao da će odbrana ovakvo pristrasno vještačenje osporavati pred Sudom BiH kao pravno neprihvatljivo.

"Kao da je u BiH moguća ministarska funkcija bez angažovanja u političkoj partiji, konkretno SDP-u BiH", naglasio je Bubić. On je ukazao da je i vještakov neprimjeren istup u javnosti očigledan razlog za izuzeće vještaka, jer ovakvo ponašanje "svjedoči o velikoj zainteresovanosti vještaka za ovaj slučaj i političkoj motivisanosti, čija je posljedica potpuno proizvoljno vještačenje na štetu predsjednika Dodika kojem u suštini na ovaj način ugrožava zdravlje".

Bubić je istakao, kako kaže, očigledne improvizacije vještaka Vranića.

"Period postoperativnog toka izjednačava s vremenom ležanja u bolnici i šeretski svodi na ograničenja u hrani i piću - mesu i rakiji, a u vještačenju potrebu odmaranja predsjednika Dodika tokom prevoza na relaciji Banjaluka-Sarajevo pravda `desetominutnim pauzama`. Ovo je i nehumano i neozbiljno. Ovako se može igrati sa svojim, a ne tuđim zdravljem", poručio je branilac predsjednika Srpske.

On je naveo da je, prema svim dostupnim podacima, vještak Vranić vaskularni, a ne abdominalni hirurg, što znači da je za oblast krvnih sudova, a ne za oblast u kojoj je vještačio.

"Iz dostavljenog vještačenja i dopune vještačenja je vidljivo da je svoje mišljenje dao prije nego što je imao uvid u sadržaj otpusnog pisma. Bilo bi pošteno da doktor Vranić ponudi sudu (sada i javnosti) bar jedno otpusno pismo u kojem je za istovrsnu operaciju dao preporuku o dužini postoperativnog oporavka i mirovanju kao u mišljenju o zdravstvenoj sposobnosti predsjednika Dodika za suđenje (svakako anonimizirano u odnosu na ime pacijenta). Ili da ponudi primjer ovako promptnog istupa u javnosti povodom nekog vlastitog vještačenja", naglasio je Bubić.

Bubić je istakao da pravo mora sadržavati minimum morala da bi se prihvatilo u društvu, a etika je podloga medicine mnogo više no prava, što je vještak očigledno zaboravio, a nije ni trebao niti smio zaboraviti.

"Čovjek da ne povjeruje da doktor iz političkih motiva može ovako zanemariti Hipokratovu zakletvu da nešto tvrdi i prije otpusnog pisma samo na osnovu potvrde bolnice koju zove `izjavom` i bez pregleda pacijenta kako se sve jasno može zaključiti iz vještačenja", naglasio je Bubić.

(Mondо/Srna)