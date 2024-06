Pet razloga zašto klima u automobilu ne radi dobro

Ako ste primijetili da klima u automobilu ne hladi dobro kao ranije, evo koji su mogući razlozi!

Izvor: Shutterstock/Anutr Yossundara

Klima uređaj u automobilu ne bi trebalo da bude luksuz, napominju stručnjaci. Glavni razlog je što vozačima pomaže da se skoncentrišu na putu, a da ih ne ometa nelagodnost. Ovo je posebno važno u ljetnjim uslovima, kada nivo temperature često prelazi dozvoljene granice. Posljedice neispravnosti sistema klima uređaja mogu da imaju značajan uticaj i na zdravlje.

Bez klima uređaja, temperatura u vašem automobilu može brzo poraste do opasnog nivoa. To može da dovede do toplotne iscrpljenosti, što može da izazove slabost, vrtoglavicu i nesvjesticu. Visoke temperature mogu da dovedu do dehidracije, razdražljivosti i stresa, što može da utiče na sposobnost koncentracije vozača. Neispravan klima uređaj takođe pogoršava kvalitet vazduha u vašem automobilu, što može negativno da utiče na respiratorna stanja kao što su astma ili alergije.

Postoji nekoliko mogućih razloga zašto se klima uređaj u vašem automobilu ne uključuje:

Nizak nivo rashladnog sredstva. Kao rezultat, sistem ne može normalno da funkcioniše. Kvar kompresora zbog problema sa električnim sistemom, pregrevanja i drugih razloga. U ovom slučaju, rashladno sredstvo ne može da cirkuliše kroz sistem. Začepljen ili mehanički oštećen kondenzator. Kao rezultat, rashladno sredstvo se ne hladi. Neispravnost ventilatora koji odvodi toplotu iz kondenzatora. Zamrzavanje isparivača. Ako se isparivač previše ohladi, može da se smrzne i blokira protok vazduha.

Postoji nekoliko znakova koji mogu da ukažu na to da je klima u vašem automobilu neispravna:

Klima ne hladi, radi kao ventilator. Vazduh koji izlazi iz ventilacionih otvora je topao ili vruć.

Slab protok vazduha.

Sistem za klimatizaciju proizvodi škripanje ili zveckanje.

Neprijatan miris koji ukazuje na prisustvo bakterija u sistemu.

