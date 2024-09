Kako se prave original italijanski kaneloni sa špinatom i sirom

Kaneloni sa špinatom su tipičan italijanski obrok. Kupite gotovu tjesteninu, koja je specijalno napravljena za kanelone i pratite recept.

Sastojci:

20 komada tjestenine kanelona

450 g mekog bijelog sira

400 g špinata

500 g paradajz pirea

100 g mocarela sira

bosiljak po ukusu

so i biber

Za bešamel sos:

450 ml mlijeka

35 g putera

35 g brašna

1/4 kašičice soli

prstohvat muskatnog oraščića

Pogledajte kako se prave:

Recept za italijanske kanelone sa špinatom:

Za kanelone prvo pripremite špinat tako što ćete ga ubaciti u šerpu sa 30 ml vode i prstohvatom soli. Pustite da se krčka par minuta i kada usahne to znači da je spreman. Ocijedite ih od vode. Pomiješajte špinat sa bijelim sirom i malo bibera i miješajte viljuškom. Pa nožem i viljuškom isjeckajte smesu, kako biste isjeckali špinat. Time je fil spreman. Ispržite jedan mali luk na ulju i u to sipajte paradajz pire. Sipajte malo soli i ostavite da se krčka do 10 minuta. Kada počnu da se pojavljuju mjehurići dodajte bosiljak i malo vode i miješajte.

Za bešamel sos otopite puter u šerpi na laganoj temperaturi i sipajte brašno, pa miješajte dok ne dobijete pastu. Malo po malo sipajte mlijeko, konstanto miješajući. Kada dodate sve mlijeko, pojačajte vatru i kuvajte pet minuta. Dodajte muskatni oraščić i so, i skinite sa vatre. Pleh obložite papirom za pečenje. Prelijte ga debljim slojem bešamela. Počnite da punite kanelone filom sira i špinata. Ređajte ih na bešamel sos. Prelijte ih pripremljenim paradajz sosom pa odozgo prelijte još bešamel sosa. Ubacite u rernu zagrijanu na 176 stepeni, i pecite 20 minuta. Nakon toga izvadite iz rerne poređajte komade mocarela sira preko kanelona i vratite u rernu na pet minuta. Izvadite iz rerne i uživajte.

(StvarUkusa)