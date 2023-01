Reditelj o "Oluji": Ovo je antiratni film o protjerivanju Srba iz Hrvatske

Scenarista i reditelj Miloš Radunović je, uoči beogradske premijere njegovog igranog film "Oluja", koji govori o jednoj od najvećih tragedija srpskog naroda - protjerivanju 250.000 Srba iz Hrvatske u avgustu 1995. godine, rekao za Srnu da je ovo antiratni film sa teškom

"Kada sam počeo da pišem scenario, napravili smo intervju sa 20 do 30 ljudi koji su to preživjeli. Užasi kojih sam se naslušao, baš nije mi lako. Onda sam shvatio da od tih 250.000 nesrećnih ljudi, da je svaka ta sudbina priča za sebe i film za sebe", rekao je Radunović.

Radunović je naglasio da je ovo antiranti film, jer, kada se pokaže toliko muke i nevolje, niko normalan ne bi volio da se to ponovi bilo kome ponovo.

"A što se tiče kritika, nemam ništa protiv kritike, iskreno, ali bih volio da ga vide prije nego što me kritikuju. Kada kritikujete nešto, a niste vidjeli nijednu scenu, onda mi je to suludo. Onda je to kritika samo zbog onoga što radimo, a ne kako stvarno izgleda. A priori - kritika", rekao je Radunović.

Na pitanje kako bi nekome ko ne zna šta se dešavalo, a sklon je kritici, opisao o čemu je njegov film, Radunović je rekao da bi opisao vrlo jednostavno – "prije Drugog svjetskog rata na prostoru današnje Hrvatske je živjelo 1,5 miliona Srba, a sada ih živi malo više od 150.000".

"O tome je film", naglasio je Radunović.

Radunović je naveo da je snimanje ovog filma bilo užasno naporno i da je film komplikovan, jer je bio "stalno u pokretu" i sniman na više od 300 lokacija.

"Mi smo konstantno imali nove lokacije, kako se kolona kretala, sve dešavalo, onda smo konstantno mijenjali lokaciju, tako da smo imali više od 300 lokacija, što je poprilično naporno. Svako ko radi film zna koliko je to naporno mijenjati lokaciju svaki dan", rekao je Radunović.

On nije htio da govori o tome šta je najteže emotivno doživio tokom snimanja filma da ne bi otkrivao sadržaj filma, ostavljajući publici da sama procijeni šta je bilo najteže, dok su za njega fizički najteže bile kolone.

Radunović napominje da je film sniman u sred epidemije virusa korona, tako da je stalno neko iz ekipe bio bolestan, a desio se i nesrećan slučaj sa članom filmske ekipe kada im je poginuo kolega Mili /Vladimir M. je bio scenski rekviziter u ekipi filma "Oluja", koji je poginuo prošle godine, kada je pao sa stijene na planini Tara/.

"Tako da je bilo poprilično stresno i naporno. Ali, osjećam se zadovoljno, baš sam zadovoljan kako je film ispao. Nadam se da će se i publici svidjeti", istakao je Radunović.

Premijera "Oluja" biće 17. decembra u Beogradu u MTS Dvorani u 20.00 časova.

Riječ je o prvom projektu srpske kinematografije o stradanju Srba u pogromu 1995. godine u akciji hrvatske vojske "Oluja", tokom koje je protjerano 250.000 Srba sa svojih ognjišta, a kolone bombardovane iz aviona.

Film je sniman na osnovu svjedočenja prognanih Srba i prati njihove sudbine prije, tokom i nakon "Oluje".

Prema najavama organizatora, u filmu se prati sudbina četiri porodice, dok će u seriji od 12 epizoda "Oluja" biti predstavljena iz vizure dječaka.

Projekat je nastao u produkciji Telekoma Srbija i "Omega" produkcije.