Od sportske redakcije do Divljeg zapada: "Nismo znali kako ćemo biti prihvaćeni, a danas nam i 'Boneli' čestita!"

Novinar portala MONDO, naš kolega Bojan Jakovljević, od jeseni 2023. godine se nalazi na čelu izdavačke kuće "Koloseum" iz Banjaluke. Za vrlo kratko vrijeme, "Koloseum" se profilisao u jednu od najuspješnijih izdavačkih kuća u regionu, za šta Bojan ima ogromne zasluge.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sportsko novinarstvo kao životni poziv, a stripovi kao hobi koji će prerasti u formiranje vlastite izdavačke kuće…

Tim putem je krenuo novinar portala MONDO, naš kolega Bojan Jakovljević, koji se od jeseni 2023. godine nalazi na čelu izdavačke kuće "Koloseum" iz Banjaluke. Za vrlo kratko vrijeme, "Koloseum" se profilisao u jednu od najuspješnijih izdavačkih kuća u regionu, za šta Bojan ima ogromne zasluge.

Već tri godine traje uspješna saradnja sa kultnom izdavačkom kućom "Serđo Boneli Editore", osnovanom 1940. godine, koja je decenijama unazad postala sinonim za italijansku školu stripa. Odlikuje je prepoznatljiv, prošireni A5 format stripa, uz žanrovsku raznolikost.

Kolege iz sportske redakcije našeg portala, među kojima je i potpisnik ovih redova, mogu sa sigurnošću da kažu da nisu vidjele većeg navijača rimske "vučice" na ovim prostorima. Samim tim, ni ne čudi mnogo naziv Bojanove izdavačke kuće, koja u saradnji sa "Bonelijem" objavljuje vestern stripove o Teksu Vileru, legendarnom teksaškom rendžeru i poglavici plemena Navaho.

"Teks je nama omiljeni junak, pa je izbor bio jednostavan. U to vrijeme mislili smo da Teks nije dovoljno zastupljen. Pogotovo na našim prostorima mislili smo da uređivačka politika drugih izdavačkih kuća nije bila po našem ukusu. I onda smo odlučili da pokušamo i pokrenemo nešto. Izbor je bio Teks zato što nam je omiljen, iako smo u mislima imali i Mister Noa. U to vrijeme nismo znali kako će nas publika prihvatiti i kakva će biti prodaja i produkcija, tako da je Teks ipak bio popularniji junak na prostorima bivše države, pa smo krenuli sa njim. Mi smo godinama u stripu, ja radim već sedam ili osam godina za jednu izdavačku kuću, tako da apsolutno pratimo sve izdavače — šta izdaju i na koji način. Nastojali smo da odaberemo izdanja i epizode koje su ili davno izašle pa su rasprodate i teško ih je nabaviti, a preskupa su izdanja, ili uopšte nisu objavljene", rekao je Bojan, ističući da je "Koloseum", o kojem je govorio tokom Festivala animiranog filma u Banjaluci, riješio da napravi tri perioda izdavanja stripova o kultnom strip-junaku.

"Prvi period je najstariji, ali nismo htjeli da idemo od prvih 100 epizoda originalnih italijanskih jer su već izašle kod nekoliko izdavača. Krenuli smo od 100. broja nadalje, pa imamo srednji period, od 276. epizode, kao i najnoviji period, koji se nama prilično sviđa jer su to epizode izašle u Italiji prije tri do četiri godine, a većina čitalaca nije imala priliku da ih čita ni u jednom izdanju. Sada se kod drugih izdavača pojavljuju te iste epizode, ali ima ih još koje niko osim nas nije objavio. Nastojali smo da guramo te epizode, pa nas ljudi pitaju zašto nema starih, a kad izdamo stare, pitaju zašto nema novih. Jednostavno se ne može svima ugoditi, ali trudimo se da balansiramo ta tri perioda i izdajemo po dvije do tri knjige iz svakog perioda."

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Veoma brzo se izdavačka kuća "Koloseum" sa Bojanom na čelu našla na dobrom glasu, iako je bilo raznih komentara kad je ovaj projekat još uvijek bio u povoju.

"Kada smo krenuli, na društvenim mrežama bilo je komentara u stilu 'Evo još nekih pirata', ali vrlo brzo smo stekli dobar glas. Sam proces otkupa autorskih prava tekao je veoma brzo i prilično lako, što me je malo i iznenadilo s obzirom na to da je riječ o Bosni i Hercegovini, gdje strip-izdavaštvo praktično ne postoji, osim par pokušaja ranije."

Sam proces dobijanja autorskih prava išao je, kaže Bojan, prilično lako.

"Posao nam je bio olakšan jer smo imali dobre kontakte. Na početku je to bilo sa Paninijem, popularnim izdavačem sličica koji je u Italiji radio distribuciju i za sva ostala izdanja, pa su se preko njih dobijala prava i ugovarali Bonelijevi stripovi, američki stripovi, DC, Marvel i sve ostalo. Stupili smo u kontakt sa njima i brzo uspostavili saradnju. Tokom pandemije korona virusa malo sam se aktivnije posvetio učenju italijanskog jezika, što mi je dobro došlo jer smo im pisali na italijanskom. Poznato je da Italijani teže odgovaraju na engleskom, dok su na poruke na italijanskom reagovali odlično uvidjevši da smo stvarno zainteresovani."

Problem je, međutim, što je izdavaštvo "Koloseuma" bazirano na prostoru BiH, pa samim tim ne postoje prava na izvoz.

"Međutim, to je šablon po kojem Italijani rade sa svim izdavačima, dobiješ određeni jezik i teritoriju. Pošto je BiH malo tržište, dogovorili smo tiraž od 300 komada, kojeg se i danas držimo. Što se tiče cijene, mnoga prava zavise od tiraža — što je tiraž veći, veća je i cijena prava. Uprkos tome, uspjeli smo da ugovorimo održiv model. Ljudi su od početka shvatili da smo ozbiljni: pratimo ustaljeni ritam, prevod, tehnička rješenja, dizajn i štampa su na maksimalnom mogućem nivou u tom cjenovnom rangu. Nije bilo straha, pokrenuli smo projekat da vidimo kako će ići. Ulaganja nisu bila ogromna i bili smo spremni da ga ugasimo ako ne bude išlo. Međutim, na osnovu ranijeg iskustva smatrali smo da ima prostora za rad ako se posao uradi kvalitetno."

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stripovi o Teksu Veleru datiraju još iz 1948. godine, kada su se scenarista Đanluiđi Boneli i crtač Aurelio Galepini upustili u jednu avanturu za koju ni sami nisu bili svjesni koliko će trajati. A traje skoro osam decenija – tako će poglavica plemena Navaho za dvije godine proslaviti 80. rođendan. U čemu je fenomen Teksa Vilera, pa da opstaje toliko godina?

"Na našim prostorima generacije su odrasle na vesternima i stripovima. Boneli je našao utočište na našim prostorima više nego bilo koja druga škola. Većina čitalaca prati tu školu, iako ima i onih koji vole francusko-belgijsku ili američku. To se zadržalo od starih vremena, a do kad će trajati — vidjećemo, jer mlađe generacije rjeđe čitaju vestern."

Osim redovne serije, pokrenuta su i dva posebna izdanja – Teks Almanah i Teks Bis.

"Teks Bis je izdanje koje u Italiji izlazi ljeti između dvije redovne epizode. Mi smo ga izdvojili u posebnu ediciju koja izlazi jednom godišnje kako ne bismo remetili redovnu numeraciju. Teks Almanah sadrži po dvije epizode u jednoj knjizi. Ta edicija je u Italiji završena sa ukupno 22 broja, što će kod nas biti spakovano u 11 knjiga. Kupili smo i prava za dva nova izdanja: to su Teks Legenda, izdanje slično Teks Maksiju, na oko 200–300 stranica, koje će izlaziti godišnje, i Teks Magazin, kao nastavak Teks Almanaha, sa dosad neobjavljenim pričama na našim prostorima."

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Takođe, kao izuzetno značajan projekat ističe se i "Teks – Moj zapad", svojevrsna enciklopedija o ovom strip-junaku.

"To je, zapravo, priča o najvažnijim Teksovim prijateljima i neprijateljima, koja je relativno skoro izašla u Italiji, a bila nam je želja da to objavimo. Kad smo pitali za prava, Italijani rekli su nam odmah: 'Da li ste vidjeli da to nije strip?' Mi smo rekli: 'Upravo zato i hoćemo, što nije strip, to je naše prvo izdanje u boji'. Htjeli smo da probamo i nešto novo, da vidimo kako će to sve ići. Koliko znam, niko ga još nije objavio na našim prostorima, osim nas, iako su nam rekli da postoji nekoliko zainteresovanih iz bivše Jugoslavije, ali neki su odustali kad su vidjeli da to nije strip. S tim u vezi, mislim da je to izdanje izuzetno privlačno za svakog ko voli Teksa."

Osim stripova o Teksu Veleru, "Koloseum" je pokrenuo i izdavanje epizoda o Mister Nou, bivšem američkom vojniku i pilotu koji je nakon trauma iz Drugog svjetskog rata napustio Njujork i nastanio se u Manausu, u srcu brazilske Amazonije, kako bi pronašao mir i slobodu daleko od moderne civilizacije.

"Na početku smo razmišljali o Mister Nou, ali u BiH je već postojao izdavač koji je pokušao da ga radi pa se ugasio, pa smo čekali dok ne dobijemo čista prava. Epizoda 'Afrička saga' bila je idealan test-projekat: zaokružena cjelina od 10 knjiga sa kompletnim pričama. Reakcije čitalaca bile su odlične jer su te epizode ranije izlazile razbacane po raznim izdanjima, a sada su okupljene u originalnom Bonelijevom formatu", kaže Bojan, koji je u "Koloseumu" zadužen za dizajn i grafičku realizaciju.

"Đuka radi prevod i prelom, Milan lekturu i korekturu, dok nam Nataša pomaže oko preloma i pripreme. Imali smo i pomoć prevodilaca poput Romine Gvido Pajić i jednog kolege iz Makedonije koji je isto tako prevodio par epizoda. Proces izrade jedne knjige traje u zavisnosti od obaveza jer svi imamo redovne poslove, ali prevod oduzima najviše vremena. Mogu reći da je jedina zamjerka, što se tiče izdavaštva, to što slabo čitamo naša izdanja. Jednostavno, ne mogu reći da nam se smuči, ali kad čitate jednu te istu priču četiri-pet puta, da je uobličite, da obrišete, nađete greške, treba vremena da prođe da se to slegne i onda na miru da se iščita kad je odštampano. Unaprijed planiramo i pripremamo materijale, pa redovni Teks izlazi svaka dva mjeseca, a naizmjenično sa njim ide i Mister No. Od septembra prije tri godine do danas izdali smo 38 izdanja."

Vidi opis Od sportske redakcije do Divljeg zapada: "Nismo znali kako ćemo biti prihvaćeni, a danas nam i 'Boneli' čestita!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Slaven Petković - Mondo Br. slika: 14 14 / 14

Povratne reakcije iz "Bonelija" su, naglavaša Bojan, odlične.

"Po ugovoru im šaljemo fizičke primjerke svakog izdanja u Italiju, a prije štampe šaljemo materijale na odobrenje. Izuzetno su zadovoljni našim radom. Tadašnji urednik Mauro Bozeli slikao se sa našim izdanjem i izrazio veliko zadovoljstvo, pogotovo jer znaju da se radi o malom tržištu. Oni su apsolutno zadovoljni, Bosna i Hercegovina je mala država, pogotovo je mali krug ljudi koji čita stripove, tako da mogu mogu reći da su možda malo iznenađeni kako sve to izgleda."

Izdanja "Koloseuma" i te kako su dostupna. Mogu da se naruče posredstvom prodavnice na sajtu, mejla, telefona.. ali mogu da se nađu u knjižarama te u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske.

"Naša izdanja mogu da se dobiju preko našeg šopa na našem sajtu, tako ih je moguće naručiti. Takođe, tu je i knjižara Kultura, koja ima svoje poslovnice širom BiH. Imamo i striparnicu 'Agarti' u Sarajevu, striparnicu 'Mister No' iz Banjaluke, a izdanja su dostupna u i biblioteci. Ne znam koliko ljudi znaju, ali kod svakog izdanja, nije bitno da li je u pitanju strip, knjiga ili bilo koje drugo štampano djelo, po ugovoru se određeni dio primjeraka mora odvojiti za biblioteku, koja jedan dio potom šalje u Narodnu biblioteku Srbije. Dio ostaje kod nas u Banjaluci, a dio se dijeli po ostalim bibliotekama po većim gradovima u Republici Srpskoj", kaže Bojan, ističući da postoji plan rada "Koloseuma" na duže staze koji je, svakako, podložan promjenama.

"Neka nova izdanja nas zainteresuju, pa tako sad od januara planiramo jedno izdanje, gdje još nismo kupili prava, nismo potpisali ugovor, tako da ne bih to širio, ali mogu da kažem da je 90 posto dogovoreno i čeka se samo potpisivanje ugovora. Mislim da će to biti veoma zanimljivo izdanje, gdje smo angažovali još jednog našeg prijatelja za prevod, Darka Mrgana, koji je prilično dobar prevodilac. Radio je određena izdanja za izdavačku kuću 'Veseli četvrtak', pa mislim da će to biti baš pun pogodak", zaključuje naš kolega Bojan Jakovljević, zaljubljenik u sportsko novinarstvo, stripove i Romu.

Ili, znajući ga, možda je ipak bolje staviti Romu na prvo mjesto? O tome, ipak, nekom drugom prilikom...

(mondo.ba, D. Šutvić)