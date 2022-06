Psiholog otkriva kako da se ponašate nakon raskida: Šta se desi ako odmah uđete u novu vezu, a šta ako pričate sa bivšim

Mnoge ljude zanima kako najlakše preboljeti raskid dugogodišnjeg emotivnog odnosa, a psiholog otkriva rješenje.

Izvor: Just Life/Shutterstock.com

Kažu da nijedan rastanak nije lak, a mnogim ljudima je potrebno dugo vremena da prebole kraj odnosa sa partnerom. Anksioznost, panika, depresija, samo su neka od stanja koja se tada javljaju, a često se dešava da kroz njih prođe samo jedan od partnera.

Kako treba da se ponašamo, koliko vremena je potrebno kako bismo nastavili dalje, šta se dešava sa onima koji odmah uđu u novu vezu, kao i na mnoga druga pitanja o raskidu odgovorila je za "Život plus", psiholog i sistemski porodični terapeut dr Jovana Jestrović.

"Raskid veze predstavlja jednu vrstu gubitka. U skladu sa tim, tokom 'preživljavanja' raskida prolazimo kroz različite faze u kojima se javljaju različite emocije. U zavisnosti od toga da li smo mi prekinuli vezu ili je to uradio partner, kao i da li smo to očekivali, mogu se javiti brojne neprijatne emocije. Kod ljudi koji nisu očekivali, prva faza je šok i nevjerica, zatim nastupaju ostale emocije. Ukoliko ste, pak, bili pripremljeni i to očekivali, ova faza izostaje i dalje se mogu smjenjivati tuga, bijes, ljutnja i razne druge neprijatne emocije", kaže psiholog i dodaje:

"Nekada, ukoliko se radi o vezi koju ste dugo željeli da prekinete, nastupaju i olakšanje i rasterećenost. U zavisnosti od načina raskida, može se pojaviti i razočaranje. Dakle, o kakvom god raskidu da se radi i ko god da je inicijator, najverovatnije ćete proći kroz čitav spektar emocija dok nastupi prihvatanje", ističe ona.

Na pitanje da li treba da trpimo i "odlažemo" tugu ili da se odmah suočimo sa njom, dr Jestrović odgovara:

"Kada govorimo o gubicima, postoji termin 'odloženo tugovanje'. Ono se obično javlja kada tugu zaustavimo iz bilo kog razloga u aktuelnom momentu i ne odbolujemo gubitak, pa se nakon nekog vremena, kada već svi vjeruju da je prošlo dovoljno vremena, javi tugovanje. U skladu sa tim, ono što se pokazalo jeste da tugu ne možemo 'ugušiti' i da će ona isplivati kad-tad, tako da je bolje dati sebi dozvolu da odtugujemo u aktuelnom momentu".

Kada je u pitanju kontakt sa bivšim partnerom, kako kaže, pravila ne postoje.

"To u potpunosti zavisi od vas, prethodnog odnosa i razloga raskida. Dakle, moj savjet za sve je da pratite svoje potrebe i ponašate se u skladu sa tim", ističe dr Jestrović.

Kako se ljudi najčešće ponašaju nakon raskida?

"Nakon raskida najčešće postoje dva puta kojima ljudi kreću. Jedan je razmišljanje o tome kako je baš taj partner bio savršen i kako ne možemo opet da pronađemo nekoga ko nam toliko odgovara, dok je drugi traženje partnerovih negativnih karakteristika koje bi nam pomogle da prevaziđemo gubitak. U ovoj fazi najčešće dođemo do nekih karakteristika koje ranije možda nismo željeli da vidimo, a koje nam mogu ukazivati na to zašto rastanak možda i nije najlošija opcija", otkriva psiholog.

Dr Jestrović je objasnila sa čime se najčešće suočavaju ljudi koji odmah uđu u novu vezu.

"To je potpuno individualno. Neki ljudi su ranije spremni za to, nekima je potrebno da prođe mnogo vremena. Kod ljudi koji relativno brzo uđu u drugi odnos jedino je bitno da imaju na umu koji su potencijalni rizici toga i da mogu da prepoznaju kada neke 'zaostale' stvari ometaju novonastali odnos", ističe ona i otkriva šta je najbolje raditi posle raskida:

"Ukratko, trebalo bi da radimo sve ono što nam prija i da pratimo svoje potrebe".

(MONDO/Novosti)