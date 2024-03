Koliko bi trebalo da košta vjerenički prsten? (VIDEO, ANKETA)

Pojedine žene su odgovorile na pitanje kakva očekivanja imaju o cijeni vereničkog prstena, a onda je nastala rasprava.

Vjerenički prsten važan je korak u ljubavnoj vezi, a najčešće dileme se odnose na nekoliko važnih aspekata - kako vjerenički prsten treba da izgleda da bi žena bila srećna, koliko su velika očekivanja u vezi sa tim i naravno, koliko bi trebalo da košta vjerenički prsten. U društvu u kojem standardi i očekivanja mogu značajno da variraju, tema vjereničkog prstena je jako osjetljiva.

Dok neki parovi smatraju da je vrijednost prstena ujedno i simbol ljubavi, drugi parovi naglašavaju da prava ljubav ne mjeri materijalno. Jedno je sigurno - vjerenički prsten mora da bude komad nakita koji ćete voljeti da nosite do kraja života, zajedno sa burmom. Na TikTok-u možete da pronađete sve više društvenih eksperimenata, pa tako nije izostavljena ni tema o cijeni vjereničkog prstena.

Man of Many, australijski lajfstajl sajt posvećen muškoj publici, napravio je video u kojem su intervjuisali nekoliko žena o njihovim očekivanjima u vezi sa troškovima. Dobijeni odgovori bili su maksimalno iskreni, a video je dobio više od 145.000 lajkova. Intervjuisane žene su tvrdile da žele vjerenički prsten po cijeni od 7.000 do 9.000 evra. Odmah su nastale reakcije ostalih žena koje su ostavile komentare da je oko 2.000 evra i više nego dovoljno, kao i da bi radije toliki novac potrošile na putovanje iz snova.

Šta je važno pri izboru vjereničkog prstena?

Postoji nekoliko važnih aspekata koje bi trebalo da uzmete u obzir pri izboru vjereničkog prstena. Prije svega, mnogo toga se razlikuje i od kulture do kulture i od para do para. Pojedini stručnjaci kažu da cijena vjereničkog prstena treba da bude ekvivalentna tri plate koje muškarac prima, ali i da ljubav ne može da se vrednuje brojevima ili dragim kamenjem.

Sentimentalna vrijednost vjereničkog prstena je mnogo važnija od same cijene. Pronalaženje dizajna koji ističe ličnost i ukus partnerke može da učini prsten mnogo vrijednijim od bilo kog uloženog iznosa. Takođe, utvrđeni budžet mora da bude realan u odnosu na raspoloživa finansijska sredstva. Vjerenički prsten ne bi trebalo da ugrozi finansijsku stabilnost para ili da stvori dugove.

Mnogi muškarci se pitaju da li prsten mora da bude sa dijamantom. U pogledu dizajna i vrste dragog kamenja, ukusi su različiti. Dijamant je prepoznat kao najotporniji dragi kamen koji svoju ljepotu i sjaj zadržava dugo vremena, kada se pravilno njeguje. Dakle, to je najpopularniji izbor za vjerenički prsten. Ipak, postoje žene koje žele određeni kamen, kao što je safir ili rubin, ali o tome je potrebno razgovarati.

Cijena ne određuje nužno kvalitet prstena ili koliko će partnerka biti srećna kada se postavi najljepše pitanje. Postoji divan izbor prstenja po pristupačnim cijenama koji nipošto ne umanjuju značaj posvećenosti.

