Zašto se muškarci vraćaju bivšima? Od 9 razloga nijedan nema veze s ljubavlju

Među devet razloga zbog kojih se muškarci vraćaju bivšima, nijedan nema veze s ljubavlju.

Izvor: Shutterstock

Ako muškarac ne želi da ostane u nekoj vezi, a ne može ni da je napusti, svaka potencijalna nova veza je osuđena na propast.

Takav muškarac čas prekida odnos, pa se u njega vraća, čas pruža sitne znake pažnje, pa igra "toplo-hladno" i tvrdi da je sve to zbog ljubavi. Ali istina je sasvim drugačija.

Prebolijevanje raskida je teško, ali još je teže kada raskid nikada zapravo ne završi. Kada neko ode, ali ne dopušta bivšem partneru da ga zaboravi, ne daje ni njemu / njoj priliku da krene dalje. Možda vjerujete da je to test ljubavi, ali najčešće je u pitanju nešto sasvim drugo.

Među devet razloga zbog kojih se muškarci vraćaju bivšima, nijedan nema veze s ljubavlju.

1. Treba mu neko da mu hrani ego

U vezi, muškarac dobija osjećaj važnosti – neko ga voli, brine o njemu, ponosi se njime. Ali kada raskine, iznenada ostaje bez te potvrde sopstvene vrijednosti. Više nema nikoga ko ga hvali, pruža mu pažnju i potvrđuje njegovu posebnost.

Šta tada radi? Vraća se. Jer zna da će ponovo biti u centru pažnje, čak i ako ne želi ozbiljan odnos. Tako se osjeća moćnije – može da ima bivšu partnerku u svom životu, a da joj zapravo ne pripada.

Izvor: Shutterstock

2. Nedostaje mu osjećaj da neko brine o njemu

Koliko puta ste čuli priče o bivšima koji se iznenada pojave "samo da vide šta ima novo", ali uz to donesu i gomilu svojih problema? Bivša partnerka se ponadala da se vraća iz ljubavi, dok je on zapravo samo potražio udobnost nekadašnje brige i pažnje.

To nije ljubav, to je komfor. U vezi se navikao na to da ga neko pazi, a sada, kada toga nema, sjetio se ko bi mu to mogao ponovo pružiti. I zna da će ga bivša dočekati sa spremnošću da mu pomogne.

3. Nedostaje mu fizička bliskost

Jedan od najčešćih razloga zašto se muškarci vraćaju bivšim partnerkama jeste – fizička intimnost. Nova djevojka zahtijeva trud, osvajanje, vrijeme. Bivša partnerka? Ona je već tu. Nema potrebe da se trudi, dovoljno je da se pojavi, a ona će možda povjerovati da je to znak da mu je i dalje stalo. Ali nije. Da jeste, ne bi dolazio samo onda kada mu to odgovara.

4. Vi ste ti koji mu pružate priliku

Ako ste vi ta "bivša", svaki put kada mu se javite, otvarate vrata za još jedan krug emotivne nestabilnosti. Možda vam nedostaje, možda tražite način da kažete "konačno zbogom", ali svaki vaš potez – poruka, lajk, čestitka za rođendan – daje mu priliku da vas ponovo uvuče u igru.

Izvor: Shutterstock

I kako to obično ide? Pojavi se, uzme ono što mu treba, ode, a vi ostanete sa još jednim neuspjelim pokušajem da ga prebolite.

5. Usamljen je

Svi se povremeno osjećaju usamljeno. Ali umjesto da se nosi s tim na zdrav način – posveti se poslu, prijateljima ili hobijima – on bira lakši put i vraća se osobi koja mu je nekada pružala toplinu i sigurnost.

Nažalost, usamljenost ne može da se riješi jednim trenutkom pažnje. Privremeno nestane, ali se ubrzo vraća, često još jača. I tada se ciklus nastavlja – on se ponovo vraća, a vi ponovo patite.

6. Ne može da donese pravu odluku

Raskinuli ste, ali on ne želi da raskine do kraja. Možda ni sam nije siguran da li je napravio dobar potez, ali umjesto da donese jasnu odluku i suoči se s njom, ostavlja vas u neizvjesnosti.

A vi se nadate da će se vratiti "za stalno". Međutim, ako neko nije siguran da vas želi, to već jeste odluka – samo što je ne izgovara naglas.

Izvor: Shutterstock

7. Ne želi da povrijedi bivšu partnerku (ali je zapravo povređuje)

Neki muškarci se vraćaju jer ne žele da budu "loši momci". Ne žele da slome nečije srce, pa umjesto da raskinu na jasan način, razvlače odnos, daju lažnu nadu i gase osjećanja "na rate". To je kao kada polako skidate flaster, nadajući se da će manje boljeti. Ali bol ne nestaje – samo traje duže.

8. Potrebna mu je bivša iz praktičnih razloga

Ponekad nije u pitanju ljubav, već novac, stan, podrška. Neke žene, u želji da zadrže muškarca, nude mu finansijsku pomoć, plaćaju račune, dozvoljavaju mu da živi kod njih. A on? Ne osjeća ljubav, već koristi priliku.

Ako se vraća samo kada mu nešto treba – jasno je da nije tu zbog osjećanja, već iz koristi.

9. Zato što mu vi to dozvoljavate

Ako mu svaki put otvorite vrata, kako da nauči da ostane napolju? Svaki put kada ga primite nazad, šaljete mu poruku da je to u redu. Da može da dolazi i odlazi kako mu se prohtije, a vi ćete ga uvijek čekati.

Ne mora tako da bude. Vi ste osoba koja može da prekine ovaj krug, da zatvori vrata jednom zauvijek i pruže sebi priliku za nešto bolje. Za nekoga ko će vas voljeti – zaista, potpuno i bez igara. Jer taj neko postoji. I čeka da mu otvorite vrata.

(Lepa i srećna/Mondo)