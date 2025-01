"Sramotim svog psa zbog pregleda": Čovjek okačio snimak ljubimca zbog onoga što radi dok spava, pojačajte zvuk!

Urebesna dremka je nasmijala ljude na internetu.

Izvor: tiktok.com/@jupithegolden

Mnogi će reći da ne postoji ništa slađe nego kada legnete da drijemate sa svojim ljubimcem, osim ako do odmora ne dođe zbog hrkanja, i to ne vašeg.

Upravo je ova situacija zadesila jednog korisnika TikToka koji često dijeli urnebesne scene svakodnevice sa zlatnim retriverom.

No, njegov pas, Džupiter, postao je zvijezda interneta nakon što je okačio snimak s namjerom da "ga osramoti", kako je uz snimak i napisao.

Džupiter je, što bi naš narod rekao, spavao snom pravednika, a ono što je sve zabavilo je njegovo hrkanje kao iz crtaća, sa sve pravljenjem "kesica" kod usta".

Pogledajte video:

Naravno, neodoljivi snimak nije prošao bez komentara, a po trenutnim brojkama, video je lajkovalo preko 8 miliona ljudi, dok ga je pregledalo 47,5 miliona.

"Hrkanje kao iz crtaća je realno", "Pas spava kao da je on taj koji plaća račune", "Ovo je tako Dizni", "Nisam spavao tako dobro kao on od 2006.", "Ovo zvuči kao kad zimi pokušavate da upalite kola", "Ovo je najbolja stvar ikada", "Crtaći su bili istiniti?", "Ćerka me je pitala da li se pretvara", "Biće ga tako sramota kad sazna", pisali su ljudi oduševljeno.

(Mondo)