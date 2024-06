PAPIRNA KESA U AVIONU NIJE ZA ONO ŠTO MISLITE! Stjuardesa otkriva čemu služi: Ona nam je najviše pomogla

Da li ste znali da papirna kesa u avionu ima nekoliko funkcija?

Svako se drugačije nosi sa letom. Neki ljudi mogu da provedu čitav put u miru, čitajući knjigu, drugi spavaju, a određena grupa putnika, koja je posebno izložena stresu, može da pati od napada panike. Avion nije standardno prevozno sredstvo, tako da pojava medicinskih slučajeva može da bude opasnija nego da se dogodi na kopnu. Iz tog razloga, vazduhoplovno osoblje redovno prolazi specijalnu obuku kako bi se pripremilo za sve okolnosti koje mogu da se dese nekoliko hiljada metara iznad zemlje.

Češći slučajevi mogu da uključuju povraćanje, mučninu ili nesvjesticu, a neki putnici su alergični na orahe i kikiriki. Međutim, malo ljudi shvata da u takvoj situaciji to može čak da dovede do anafilaktičkog šoka jer je kikiriki često sastavni dio ishrane u avionu. Osim toga, stres može da dovede do, na primjer, epilepsije. Ipak, još jedno stanje koje može da bude povezano sa stresom je napad panike.

Napad panike je iznenadni osjećaj straha ili anksioznosti koji se javlja bez ikakve očigledne prijetnje. Simptomi napada panike obično se javljaju iznenada, dostižu vrhunac u roku od 10 minuta, a zatim nestaju. Neki napadi mogu da traju duže ili dolaze jedan za drugim, što otežava određivanje njihovog tačnog trajanja.

Napad panike može da bude izazvan određenim događajem ili simptom anksioznog poremećaja. Može da se javi u avionu, na primjer, kao rezultat turbulencije. On se, između ostalog, manifestuje kroz, ubrzan rad srca, kratak dah, drhtanje ruku ili stezanje u grudima. Magdalena Klajn, stjuardersa sa 18 godina iskustva, otkriva da su napadi panike najčešće pojave u avionu i da je najbolje rješenje papirna kesa koja se nalazi ispred sjedišta.

"Koliko sam samo puta bila prisutna kad neko od putnika doživljava napad panike. I znate šta? Možda je to kliše, ali osnovna stvar koju radimo jeste da moramo da regulišemo disanje kroz razgovor. Moram da priznam da je ovo naš način da olakšamo tim putnicima koji imaju napade panike. Mi smo ljudi koji provode mnogo vremena u avionima, znamo šta može da se desi. Stoga je prioritet smiriti putnika", rekla je Magdalena i dodala:

"To se radi tako što dajemo našu papirnu kesu ili, kako je mi zovemo, 'kesu za bolest' kojom se reguliše disanje. U međuvremenu putniku sve objašnjavamo. Razgovaramo sa njim i objašnjavamo da su turbulencije tokom leta normalne i da smo o tome obavješteni prije polijetanja. Jednostavno opišemo zašto se to dogodilo i umirimo putnika. Za sve napade panike koje sam imala, ovo je bila stvar koja je najviše pomogla. Papirna kesa zapravo ima mnogo funkcija, a ovo je jedna od njih", rekla je stjuardesa i objasnila kako pomaže:

"Veoma je korisna. Jednom kada udahnete i izdahnete, imate savršenu zapreminu za regulisanje disanja. Zato uvijek provjerite da li se nalazi u sjedištu ispred vas", savjetovala je stjuardesa.

