"Jesi gledao Tomu?" je novo "Gdje ćeš za Novu godinu"

Film "Toma" do sada pogledalo više od 500 hiljada ljudi

Izvor: Aleksandar Letić

Jeste li već pogledali film "Toma"? Vjerovatno jeste, jer zvanične cifre govore da ga je do sada pogledalo preko pola miliona ljudi.

U domaćim bioskopima film igra u tri do čak pet termina dnevno, što, priznaćete, nije pojava koji smo skoro svjedočili.

U melodrami Dragana Bjelogrlića pjevača Tomu Zdravkovića igra glumac mlađe generacije Milan Marić, koji je rekao:

"Nikada ranije se nisam bavio Tomom kao čovjekom, nekako sam volio da uživam u njegovim pjesmama i rado sam ih slušao, one su bile sastavni dio veselja i tugovanja na kraju krajeva, neuspjelih ljubavi… Ali se Tomom nisam bavio sve dok nisam dobio poziv na kasting, odnosno kada sam dobio potvrdu da sam dobio ulogu. Tada sam počeo da zaranjam u Tomin život, da probam da dešifrujem kod njega nešto čime bih ja volio da s igram tokom snimanja, a što bi na kraju volio da vidim na platnu, odnosno ekranu.

Najiskreniji i najdublji trag koji je Toma ostavio jesu njegove pjesme, to je jedini kanal kroz koji se on praznio. Ja sam ubijeđen da je on živio to što je pjevao i da je on te tekstove osjećao i zbog toga su one toliko žive i aktuelne i danas, trideset godina nakon njegove smrti, iako se sve promijenilo – okolnosti, trendovi, muzika".

Bjelogrlić, koji je jedan od scenarista, režiser i producent opisao je film kao "priču o vremenu koga više nema".

"Mi svi znamo da ni tih ljudi, ni tog vremena, ni te zemlje više nikada neće biti, ali šteta je ne pričati o tome i ne podsjetiti nas koji pamtimo na to vrijeme, a nekima koji to ne znaju ponuditi to vrijeme. To mi je prosto bila želja. Sve numere koje ste čuli u filmu nisu slučajno tu. Vrlo su svjesno tu. Nisu svi ti ljudi pored Tome slučajno tu. Oni nisu morali da budu u filmu, ali jesu u filmu jer se Toma sa njima družio i on je nekako spajao estradu i umetnike van estrade. On je bio ta širina", kazao je Dragan Bjelogrlić, poslije banjalučke premijere.

Kakvi su vaši utisci? jeste li plakali? Pjevali? Pišite nam u komentarima!

(MONDO)