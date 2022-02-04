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Izazovne poze s plaže: Karleuša se snimala iz nezgodnog ugla - sve ispalo! (FOTO) 0

Izazovne poze s plaže: Karleuša se snimala iz nezgodnog ugla - sve ispalo! (FOTO)

Autor Dragana Tomašević
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Pjevačica Jelena Karleuša nastavlja da objavljuje slike s plaže.

provokativne karleušine fotografije s plaže Izvor: Instagram / karleusastar

Pjevačica Jelena Karleuša posljednjih nedjelja je u centru pažnje - o njenom nastupu ispred Skupštine se i dalje priča, kao i prijavi protiv supruga Duška Tošića, ali i o slikama iz lifta na kojima je pokazala trbušnjake.

Sada je Jelena na storiju obradovala pratioce slikama sa plaže, na kojima su u prvom planu njene bujne grudi.

Jelena se snimala poslije plivanja u crnom bikiniju, a pored mokre kose i mokrog kupaćeg, tu su i silikoni.

Pogledajte kadar koji je pratioce ostavio bez daha:

provokativne karleušine fotografije s plaže Izvor: Instagram / karleusastar

Pogledajte i slike iz lifta na kojima ne nosi gaćice...

 Ali, i seksi autfit koji ništa nije sakrio:

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Tagovi

Jelena Karleuša

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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