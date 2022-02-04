Pjevačica Jelena Karleuša nastavlja da objavljuje slike s plaže.
Izvor: Instagram / karleusastar
Pjevačica Jelena Karleuša posljednjih nedjelja je u centru pažnje - o njenom nastupu ispred Skupštine se i dalje priča, kao i prijavi protiv supruga Duška Tošića, ali i o slikama iz lifta na kojima je pokazala trbušnjake.
Sada je Jelena na storiju obradovala pratioce slikama sa plaže, na kojima su u prvom planu njene bujne grudi.
Jelena se snimala poslije plivanja u crnom bikiniju, a pored mokre kose i mokrog kupaćeg, tu su i silikoni.
Pogledajte kadar koji je pratioce ostavio bez daha:
Izvor: Instagram / karleusastar
Pogledajte i slike iz lifta na kojima ne nosi gaćice...
Vidi opis
Izazovne poze s plaže: Karleuša se snimala iz nezgodnog ugla - sve ispalo! (FOTO)
Skloni opis
Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 13
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Ali, i seksi autfit koji ništa nije sakrio:
Vidi opis
Izazovne poze s plaže: Karleuša se snimala iz nezgodnog ugla - sve ispalo! (FOTO)
Skloni opis
Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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Izvor: Instagram/karleusastarBr. slika: 6
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