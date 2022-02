Objavljen prvi trejler za biografski film o Elvisu Prisliju

Objavljen je prvi trejler za nadolazeći biografski film koji režira Baz Luhrman dok Elvisa glumi Ostin Batler ("Once Upon a Time in Hollywood"), a po trejleru je i vidljivo da će se film zvati, jednostavno, "Elvis".

Film prati karijeru neponovljivog Elvisa Prislija, a sve kroz prizmu njegovog komplikovanog odnosa sa zagonetnim menadžerom, pukovnikom Tomom Parkerom kojeg glumi Tom Henks.

Priča duboko zadire u složenu dinamiku njihovog odnosa koji se proteže kroz 20 godina, od Preslijevog uspona, pa sve do vrhunaca njegove slave bez presedana. U središtu filma je i odnos s jednom od najznačajnijih i najuticajnijih osoba u Elvisovom životu, Prisilom Prisli.

Projekat, koji je prvi Luhrmanov film nakon "The Great Gatsby" 2013, prvi je put najavljen u aprilu 2014. nakon što je Luhrman ušao u pregovore o produkciji. S obzirom na harizmu Elvisa, jedan od najtežih zadataka bilo je izabrati glumca koji ga može odglumiti gdje je Batler izabran.

Produkcija filma je krenula u Australiji prije dvije godine, uz pauzu, s obzirom da su Henks i njegova žena Rita bili pozitivni na kovid te su jedni od prvih zvijezda koje su javno objavile dijagnozu. Snimanje se nastavilo iste godine, no datum objave filma je pomaknut više puta zbog pandemije. "Elvis" film očekuje se krajem juna 2022. u bioskopima.

