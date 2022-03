Anastasija Ražnatović prije plastičnih operacija: Stare fotke usijale mreže (FOTO)

Anastasija Ražnatović nikada nije krila korekcije kojima se podvrgla.

Anastasija Ražnatović nedavno se našla u žiži interesovanja zbog raskida dugogogdišnje veze, o čemu je otvoreno i govorila za medije sa kojima je uvek imala korektnu saradnju.

Kako je dio javnog svijeta, čini se oduvijek, njeno odrastanje, kao i promjene fizičkog izgleda kroz godine ispratila je cijela nacija.

Kada se pogledaju njene stare fotke evidentno je da je lijepa pjevačica dosta eksperimentisala sa frizurama i bojom kose, a poznato je i da je "obavila" nekoliko korekcija na svom licu o kojima je javno i govorila.

Anastasija nikada nije krila da je operisala nos, kao i da je povećavala usta, a mnogi govore da sada važi i za jednu od ljepših devojaka na domaćoj sceni.

O operaciji nosa i starim slikama koje kruže internetom, Ražnatovićeva je jednom prilikom otvoreno govorila i u jednoj emisiji:

"Postoji jedna slika koja kruži internetom, kad sam imala 13 godina. U tom momentu imam skoro 80 kilograma, našminkana sam jezivo. Sad imam 60. Ne stidim se toga, ne krijem da sam tako izgledala. Imala sam i više kilograma i veći nos i manja usta... Sve na toj slici izgleda strašno", rekla je pevačica i dodala:

"Razumijem kada se žena osjeća nesigurno zbog nosa ili grudi...i potpuno sam za to. Svi to rade, samo što svi lažu! Meni je nos odavde do Batajnice na toj slici koja kruži. Nisam bila zadovoljna svojim nosem i nos sam operisala, samo jednom. Zapravo sam samo nos i operisala. Imala sam tu nesigurnost oko nosa i to sam korigovala. Neću sada da pričam da sam imala devijaciju pa sam morala, nisam zbog toga uradila, okej, imala sam i devijaciju, ali... Prosto sam željela i to sam uradila, i to je to", objasnila je.

Ovako je Anastasija Ražnatović izgledala prije korekcija:

A ovako izgleda sada:

Pogledajte i kako Anastasija izgleda bez trunke šminke:

