Pravda je zadovoljena: Skrat konačno došao do žira (VIDEO)

Svim ljubiteljima filmova "Ledeno doba" dobro je poznato da se mužjak vjeverice Skrat svim silama trudio da dođe do žira. On je napokon uspio u svom naumu, i to u videu koji je objavila bivša filmska kompanija Blu skaj studios.

Kompanija je prije nekoliko dana zvanično prestala s radom, te je u tu čast objavila srećan završetak animiranog filma koji su rado gledala djeca, ali i odrasli, i simbolično ga nazvali "Kraj".

"Mala ekipa umjetnika se okupila kako bi napravila ovaj video. Na ovaj način se opraštamo od naših dragih gledalaca", napisali su.

Blu skaj studios su u aprilu prošle godine najavili da će se "ugasiti" zbog lošeg poslovanja uzrokovanog pandemijom virusa korona.

Njihov direktor je tada rekao da je Skrat postao njihova maskota i da je definitivno ušao u istoriju kinematografije.

"Nažalost, sve što je lijepo ima kraj. Nadam se da smo uspjeli da vas usrećimo. Iz dubine srca vam se zahvaljujem što ste bili uz nas sve ove godine", rekao je.

Podsjećamo, prvi dio franšize "Ledeno doba" objavljen je 2002. godine. Opisuje pustolovine sisara koji su pokušavali da prežive početak ledenog doba. "Ledeno doba" ima pet nastavaka: "Otapanje" (2006), "Dinosaurusi dolaze" (2009), "Pomeranje kontinenata" (2012), "Veliki udar" (2016) i "The Ice Age Adventures of Buck Wild" (2022).

