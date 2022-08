SFF: Dominacija Juraja Lerotića (VIDEO)

Ovogodišnji Sarajevo Film Festival, koji je u glavnom gradu BiH održan po 28. put, je iza nas.

Izvor: SFF/Promo

Ovo izdanje zapamtićemo po zanimljivim gostima - najpoznatiji su, svakako Mads Mikelsen i Džesi Ajzenberg, ali i interesantnim premijerama.

U ovom tekstu, osvrnućemo se na najvažnije nagrade i predstaviti vam neke od filmova koje nikako ne treba da propustite.

Nagradu "Srce Sarajeva" za najbolji film osvojio je hrvatski film "Sigurno mjesto" režisera Juraja Lerotića.

Film govori o pokušaju samoubistva u jednoj porodici, nakon čega se njihov život mijenja iz temelja, kao da su uvučeni u rat nevidljiv svima ostalima.

Lerotić, kome je ovo prvi duometražni film, kaže da je "Sigurno mjesto" priča iz njegovog ličnog iskustva.

"Film se temelji na mom ličnom iskustvu. Kao autora čak me na neki način fascinira da je užas koji mi se dogodio uopšte moguć. Do tog događaja nisam bio svjestan da stvari mogu tako brzo, tako radikalno, bez ikakve najave i objašnjenja izmaći kontroli. Jednom su Slavoja Žižeka pitali kako to da on tako puno objavljuje. Odgovorio je da, dok piše, govori sebi da to neće nikad objaviti. Mislim da sam slično pisao ovaj film. Govoreći si da ga nikad neću snimiti. Završilo je tako da čak i glumim u njemu", kazao je Lerotić, koji je osvojio i nagradu za najboljeg glumca.

Nagrada za najbolju režiju pripala je Marjini Er Gorbak za film "Klondike". Ovaj film je priča o ukrajinskoj porodici koja živi na granici s Rusijom i koja se nađe u sred međunarodne avionske katastrofe, koja se desila u juu 2014.

Najboljom glumicom proglašena je austrijska glumica Viki Krips, za ulogu u filmu "Korset".

"Srce Sarajeva" za najbolji dokumentarni film pripalo je filmu "Muzej Revolucije" koji je rađen u koprodukciji Srbije, Hrvatske i Češke, a koji je režirao Srđan Keča.

Listu svih nagrađenih u svim kategorijama potražite na OVOM LINKU.

(MONDO)