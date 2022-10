Henri Kavil napušta "The Witcher" seriju, mijenja ga Lijam Hemsvort

Treća sezona serije The Witcher će biti posljednja u kojoj ćemo gledati Kavila u glavnoj ulozi.

Henri Kavil, britanski glumac, najpoznatiji po ulozi Supermena u filmovima Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice i Justice League, kao i po ulozi Gerlata od Rivije u seriji The Witcher, saopštio je putem svog Instagram naloga da više neće glumiti popularnog vešca u Netflix-ovoj seriji.