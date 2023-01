Pravoslavna Nova godina u Andrićgradu: Posjetiocima pjevaju Marija Šerifović i OK bend

Na Trgu Nikole Tesle u Andrićgradu za doček pravoslavne Nove godine posjetioce će zabavljati Marija Šerifović i "OK bend", a koncert je poklon Olimpijskog centra "Jahorina", rečeno je danas na konferenciji za novinare.

Izvor: Srna/Jovana Borovčanin

Marija Šerifović rekla je da će 13. januara biti u divnom gradu i sa divnim ljudima kako bi podijelila lijepu energiju i emociju.

"Zadovoljstvo je moje, hvala organizatorima. Pozivam ljude iz regiona da uživaju u lepoj muzici, divnoj hrani i divnom gradu", poručila je Šerifovićeva.

Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da se očekuje veliki broj posjetilaca i da vjeruje da je ovo početak dobre saradnje Olimpijskog centra "Jahorina", Andrićgrada i Višegrada.

On je zahvalio Vladi Republike Srpske, idejnom tvorcu Andrićgrada Emiru Kusturici i predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku koji, kako je istakao, sve ovo dobro uvezuje.

"Višegrad je u posljednjih desetak godina postao posjećena destinacija, a prošle godine ga je posjetilo oko 400.000 turista. Iz godine u godinu raste broj posjeta i nadam se da će dolaskom Olimpijskog centra svi projekti zaživjeti, te da ćemo zajedničkim snagama doprinijeti da se sve ostvari", naglasio je Đurević.

Direktor Olimpijskog centra "Jahorina" Dejan LJevnaić je, govoreći o planovima za Andrićgrad, istakao da će uraditi nešto što je najbolje u regionu i naglasio da je želja da Andrićgrad i Drina spajaju Srbiju i Republiku Srpsku.

On je rekao da će osnivač Andrićgarda Emir Kusturica biti uključen u sve buduće planove, jer poštuju ono što je Kusturica uradio.

"Odlučili smo da ovo bude vezivni faktor između Zlatibora i Jahorine, ali istovremeno razvijamo i Ski-centar `Igrište` u Vlasenici. Fokusirali smo se na sadržaje koji će biti u Andrićgradu - adrenalinski sadržaji, akva-parkovi, Viša turistička škola, hotel sa pet zvezdica, a usluga da bude na mestu broj jedan", naveo je LJevnaić.

Prema njegovim riječima, planirano je da na rijeci Drini bude izgrađena marina gdje bi investirali u jedan brod za panoramsku vožnju.

"Brodom bi se spustili do Bajine Bašte odakle bi gondola išla na Mitrovac na Tari, na mesto odakle se pruža jedan od najljepših pogleda na svetu, dalje do Mećavnika, prugom do Višegrada. Mislim da bi to na najbolji način prezentovalo lepote ovog kraja", rekao je LJevnaić.

On smatra da most na Drini, koji je najveća atrakcija u Višegradu, treba staviti u prvi plan jer se zahvaljujući njemu može dovesti veliki broj turista iz cijelog svijeta.

"Veliko nam je zadovoljstvo što ćemo za pravoslavnu Novu godinu pokloniti koncert. Marija je ove godine nastupala na Jahorini i to je bio najljepši koncert, garantovano dobar provod i dobra muzika", istakao je LJevnaić.

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra "Jahorina" Nedeljko Elek rekao je da se pokušavaju povezati dvije najljepše srpske planine - Jahorina i Zlatibor.

"Mislim da će ovo biti epicentar svih događanja. Ovo je mali poklon za početak lijepe saradnje nas i Andrićgrada. Pozivam ljude da budu sa nama za doček pravoslavne Nove godine. Nadam se da će ovdje biti ljudi sa Zlatibora, iz Višegrada, Rogatice, a pozivam i naše drage goste iz Goražda da nam se pridruže", naveo je Elek.

Elek je naglasio da su planovi za Andrićgrad veliki i da je važno pokušati ljude sa Jahorine usmjeriti na Andrićgrad.

Koncert u Andrićgradu će u petak, 13. januara početi u 20.00 časova nastupom "OK benda", nakon kojeg će nastupiti Marija Šerifović.

(Srna)