"To su bile nagledanije Zvezde Granda u istoriji": Saša Popović otkrio šta je uradio kad je Karleuša otišla

Mnogi su se smjenjivali, odlazili iz Zvezda Granda, ali Saša Popović je tu od početka i zna sve "tajne" ovog muzičkog takmičenja.

Muzičko takmičenje Zvezde Granda postoji punih osamnaest godina, a današnja postava žirija nije oduvek bila takva, kao ni voditelji. Mnogo toga se promenilo od početka emitovanja popularnog formata, ali Saša Popović je tu oduvijk i bez njega bi šou bio nezamisliv.

Otkrio je kako se osjećao kada su mu kolege odlazile iz takmičenja, kako je našao zamjenu za Jelenu Karleušu, kao i koja emisija je bila najgledanija za sve ove godine postojanja.

"Svi to teško podnesemo, to moram da kažem, jer naviknemo mi na te članove žirija, pogotovo kad smo godinu, dve dana zajedno, mi se onda uhodamo, tačno znamo ko šta misli, kako će ko da reaguje. Nekako sam imao nevjerovatnu sreću da su nam iz godine u godinu dolazili fantastični pjevači koji su u žiriju. U žiriju je bila Zorica Brunclik, pokojni Šaban Šaulić, Aca Lukas, Jelena Karleuša, došla je Marija, došla je Ceca, pa i Đole. On se sjajno uklopio", kaže Popović, a i Mariaj Šerifović koja je u emisiji kao mentro i žiri već jedanaest godina, dodala je da su svi bili za to da Đorđe David dođe u emisiju nakon što se pokazao kao odličan skriveni član u jednoj emisiji.

"U istoriji je najgledanija ona kad su u žiriju bili Ivica Dačić, Aleksandar Vučić i Velja Ilić. Mislim da je Brena bila kao četvrti član. To je sezona Rade Manojlović, Milana Stankovića, Dušana Svilara, Bucke, Dinče, Nemanje Stevanovića. To je bila najgledanija emisija, jer je žiri bio takav, neočekivan. Recimo, bila je Ceca 2008. godine u jednoj emisiji, bila je Severina, zatim Toma Nikolić, Čanak, ma više od 200 članova žirija je bilo. Ali sve njih kada sam sublimirao i razmišljao o jednom stalnom žiriju, to je, evo, ovaj žiri", otkrio je Saša Popović i progovorio o Karleušinom odlasku iz takmičenja.

"Kad je Karleuša napustila takmičenje, kad smo razmišljali koga ćemo, ja sam vratio film svih onih koji su bili u žiriju od 2007. godine, kada sam prvi put i napravio žiri, jer do tada u takmičenju nije postojao žiri. Kad sam sve to sagledao, video kako se ko ponašao, evo, to je sad ovaj žiri", ispričao je nekadašnji direktor Granda, koji su Lepa Brena i on prodali, nakon čega se "bacio" u građevinske vode.



