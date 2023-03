"MARE I DALJE ŽIVI SA MAMOM, UGOJIO SE I OMATORIO" Ekipa Munja 23 godine kasnije - Boris i Seka otkrili detalje sa seta!

Održana je konferencija za medije povodom premijere filma "Munje opet", a Seka Sablić i Boris Miliovojević otkrili su nam ponešto od detalja koji sve zanimaju.

Nakon kultne domaće komedije "Munje" koja je početkom 2000-tih godina osvojila publiku i stekla kultni status, sada nam stiže nova filmska priča pod nazivom "Munje opet" u režiji Raše Andrića, a po scenariju Srđana Anđelića.

Film donosi priču o životima omiljenih junaka Popa i Mareta, u čijim životima se ništa puno nije promijenilo i nakon toliko godina. Tu i tamo sanjare i ne razumiju ovaj svijet. Ali, kada im Gojko S. ukrade dio starog hita i pozajmi popularnoj pjevačici Mili Sili, to razbudi naše junake. Zalijeću se na putovanje i nove doživljaje, sa veoma zanimljivim likovima, gdje započinju novu i nezaboravnu avanturu.

Glumačku ekipu čine Sergej Trifunović, Boris Milivojević, Nikola Đuričko, Seka Sablić, Maja Mandžuka, Milica Vujović, Dragan Maca Marinković, Miona Marković, Vlada Kovačević, ali i mlađa glumačka imena Ivana Zečević, Marko Pavlović i Stojša Oljačić, kao i poznati reperi Ivan Ivanović Juice i Smoke Mardeljano. Ekipa MONDO portala družila se sa dobro poznatom i ekipom i saznala detalje sa snimanja!

Boris Milivojević rekao je nešto više o Maretu - kakav je bio nekad, a kakav je 23 godina kasnije:

"Mare i dalje živi sa mamom, razlikuje se po tome što se malo ugojio i omatorio. Digao je ruke od muzike, stvari koju je najviše volio kao klinac... Ne loži se više, kao uozbiljio se. Ostao je isti, ali je i Pop. Razlika onda i sada... Prošlo je 23 godine, ali kada smo se vidjeli poslije toliko vremena sjetio sam se svega i ušao u neke cipele za koje sam siguran da su okej. Nisam morao da se brinem i dobro je ispalo, gledao sam i sviđa mi se. Dobar je Mare", rekao je Boris kroz smijeh.

Glumica Seka Sablić pridružila se ekipI "Munja", te istakla da je, iako je jedna od najuspješnijih domaćih glumica, od mlađih kolega imala puno toga da nauči.

"Ja sam se trudila da stignem taj rukopis koji imaju Sergej, Boris, Đuričko, Maja... Ne znam da li sam uspjela. Nemam šta sebi da zamjerim, ali možda je trebalo da bude malo duhovitije, taj lik Smilje Torture koji tumačim. Mislim da bih njih stigla i nije ih lako stići. Filmom sam fascinirana, nevjerovatno je da se ovako nešto snimi u Srbiji. Svaki lik ima svoje mjesto i svoj momenat i stvarno svaka čast. Nisam imala ideju, nisam pročitala cijeli scenario već samo svoj dio, te nisam znala šta se radi. Film ima ozbiljnu dimenziju i to 'ludilo'. Imaće raznovrsnu publiku, ja ću dovesti svog unuka od 10, 11 godina i mislim da on može to da gleda. Publika će napraviti da 'Munje' budu opet voljene i bolje od prvog dijela", rekla je glumica.

Pored originalne i duhovite priče, kao i prije 20 godina, film "Munje opet" će dopuniti i prepoznatljiva muzika za koju su ovaj put zaduženi Prti Bege & Kojot, Vizelj, Coby, Sitzpinker, Sasha, Jarboli, Baby Motorolola i mnogi drugi.

Film "Munje opet" u pohod na regionalne bioskope kreće 05.04. od Banja Luke, a u Podgoricu stiže 08.04. Zanimljivo je da će film svoj bioskopski život imati i u Beču (20. i 21.04.) nakon koga slijedi distribucija filma u Njemačkoj, Švedskoj, Francuskoj, Švajcarskoj.

