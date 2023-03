Film "Sve u isto vrijeme" počistio na dodjeli Oskara: Pročitajte cijeli spisak dobitnika zlatnih statueta

Cijeli spisak dobitnika Oskara - najbolji film, glumci i glumice! Ostvarenje "Sve u isto vrijeme" počistilo dodjelu, osvojilo sedam od 11 nagrada!

Nagrada Oskar dodjeljuje se jubilarni 95. put u Dolbi teatru u Los Anđelesu, a ovo je spisak dobitnika! Film "Sve u isto vrijeme" je počistio dodjelu sa čak sedam nagrada, uključujući i najbolji film! Pogledajte trejler najboljeg filma 2022. godine!

Cijeli spisak dobitnika Oskara:

Najbolji film - "Everything everywhere all at once"

Najbolja glumica - Mišel Jeo, "Everything everywhere all at once"

Najbolji glumac - Brendan Frejzer, "Kit"

Najbolja režija - "Everything everywhere all at once", Danijel Kvan i Danijel Šejnert

Najbolji animirani film - "Pinokio"

Najbolja muška sporedna uloga - Ke Huj Kvan ("Everything everywhere all at once")

Najbolja ženska sporedna uloga - Džejmi Li Kertis ("Everything everywhere all at once")

Najbolji dugometražni dokumentarni film - "Navaljni"

Najbolji kratki igrani film - "An Irish goodbye"

Najbolja kamera - "Na Zapadu ništa novo"

Najbolja šminka i frizura - "Kit"

Najbolji kostim - "Crni panter: Vakanda zauvijek"

Najbolji film van engleskog govornog područja - "Na Zapadu ništa novo", Nemačka

Najbolji kratki dokumentarac - "The elephant whisperers"

Najbolji kratki animirani film - "Dječak, krtica, lisica i konj"

Najbolja scenografija - "Na Zapadu ništa novo"

Najbolja muzika - "Na Zapadu ništa novo"

Najbolji vizuelni efekti - "Avatar: Put vode"

Najbolji originalni scenario - "Everything everywhere all at once", Danijel Kvan i Danijel Šejnert

Najbolji adaptirani scenario - "Women talking", Sara Poli

Najbolja originalna pesma - "Naatu Naatu" iz filma "RRR"

Najbolji zvuk - "Top gan: Maverik"

Najbolja montaža - "Everything everywhere all at once"

Ove godine, na spisku nominovanih nalazi se čak 16 njih koji nikada nisu bili u trci za Oskara. Najviše nominacija imao je film "Everything everywhere all at once", čak 11, a pratili su ga "Na Zapadu ništa novo" i "The Banshees of Inisherin" sa po devet nominacija.

