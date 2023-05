Finale Evrovizije 2023: Ukupno 26 zemalja, objavljen redosljed nastupa

Luke Black s pjesmom "Samo mi se spava" nastupiće u finalu Evrovizije u subotu, 13. maja, među prvima!

Izvor: YouTube/Eurovision Song Contest

U subotu, 13. maja, u 21 sat, počinje dugo čekano finale Evrovizije 2023 koja se održava u Liverpulu u Velikoj Britaniji ove godine umjesto u Ukrajini, a gledaćemo ukupno 26 zemalja finalista koje će se ponovo predstaviti na spektakularnoj sceni i boriti se za pobjedu.

Kompletnu listu finalista Evrovizije čine: Srbija, Hrvatska, Moldavija, Švajcarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Norveška, Albanija, Kipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litvanija, Poljska, Australija, Jermenija, Slovenija. Velika petorka se i ove godine direktno plasirala u finale: Španija, Velika Britanija, Francuska, Italija i Njemačka, kao i prošlogodišnji pobjednik Ukrajina.

Srbiju predstavlja Luke Black pjesmom "Samo mi se spava", koji je plasman u finale postigao prve polufinalne večeri, a u velikoj završnici će nastupiti pod rednim brojem 5.

Objavljen je zvaničan spisak nastupa:

1. Austrija - Teya i Salena, "Who the hell is Edgar?"

2. Portugalija - Mimicat, "Ai coração"

3. Švajcarska - Remo Forrer, "Watergun"

4. Poljska - Blanca, "Solo"

5. Srbija - Luke Black, "Samo mi se spava"

6. Francuska - La Zarra, "Évidemment"

7. Kipar - Andrew Lambrou, "Break a broken heart"

8. Španija - Blanca Paloma, "Eaea"

9. Švedska - Loreen, "Tattoo"

10. Albanija - Albina i Familija Kelmendi, "Duje"

11. Italija - Marco Mengoni, "Due vite"

12. Estonija - Alika, "Bridges"

13. Finska - Käärijä, "Cha cha cha"

14. Češka - Vesna, "My sister’s crown"

15. Australija - Voyager, "Promise"

16. Belgija - Gustaph, "Because of you"

17. Jermenija - Brunette, "Future lover"

18. Moldavija - Pasha Parfeni, "Soarele și luna"

19. Ukrajina - Tvorchi, "Heart of steel"

20. Norveška - Alessandra, "Queen of kings"

21. Njemačka - Lord of the Lost, "Blood and glitter"

22. Litvanija - Monika Linkytė, "Stay"

23. Izrael - Noa Kirel, "Unicorn"

24. Slovenija - Joker Out, "Carpe diem"

25. Hrvatska - Let 3, "Mama ŠČ!"

26. Ujedinjeno Kraljevstvo - Mae Muller, "I wrote a song"

Prenos finalne večeri Evrovizije u subotu možete pratiti na programu RTS 3 od 21 sat, a isto tako sve detalje ispratite na MONDO portalu. Ovu Evroviziju obilježiće između ostalog i novi skandal predstavnica Albanije.

Dakle, navijamo za broj PET!