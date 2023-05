Najjači Freshwave Piknik ikada zakazan za 24.jun!

Na platou banjalučkog Banj brda, 24. juna u subotu, očekuje nas spektakularno i izdanje za pamćenje Freshwave Piknika, na kojem će nastupiti neki od najpoželjnijih regionalnih i svjetskih izvođača.

Izvor: Fresh Wave/Promo

Posljednji vikend u junu mjesecu ove godine rezervisan je za sedmo izdanje Freshwave Piknika na jednoj od najljepših lokacija u regiji Banja Luke – Banj brdo. Uz dnevno-noćne sadržaje i sa više od 12 sati muzičkog programa, predstojeći Freshwave Piknik obara sve svoje rekorde i probija dosadašnje granice!

Dnevni program čine prvaci balkanske hip hop scene i itekako dobro poznata imena, koja svoju publiku nikada ali nikada ne ostavljaju ravnodušnom: Ajs Nigrutin i Timbe, Fox, Surreal i Krešo Bengalka!

"Noćni program provozaće nas kroz nezaboravno veče u kojoj će se svojim nastupima upisati Nebs Jack, Ivan Z i Woodie, a glavna zvijezda večeri je bezvremenski superstar i jedno od najvažnijih imena svjetske elektronske muzičke scene Nick Warren", saopštili su organizatori.

Nick Warren je i dalje toliko poštovan jer zna kako da zaista usreći publiku, pružajući iznova i iznova maestralne setove i nevjerovatnu energiju, a opet vodeći je negdje gdje nikada ranije nisu bili. To je ono što dolazi sa vizijom i što je jednako važno, a pogotovo u Nick-ovom slučaju, iskustvom. Njegova impresivna karijera dovela je do toga da je objavio prvi „Back to Mine“, sa nevjerovatnih osam albuma za „Global Underground“ i jedan za „Renaissance“. Na čelu je A&R za izdavačku kuću Hope Recordings, i član veoma hvaljenog dua Way Out West. Počevši kao DJ na turneji sa legendarnim trip hoperima Massive Attack, izgradio je ime koje mu je om ogućilo rezidenciju u super klub Cream, nastupe na svakom podijumu na planeti koji drži do sebe i do prirodne pozicije jednog od najcenjenijih DJ-eva na svijetu.

Ulaznice za predstojeće izdanje Freshwave Piknika u pretprodaji po cijeni od 15KM, dostupne su na ticket servisu kupikartu.ba, a na dan događaja ulaznice će biti dostupne na ulazu po cijeni od 20KM.

Podsjećamo da su Best Deal trodnevne festivalske ulaznice za Freshwave2023, na kojem su svoje nastupe do sada potvrdili: Argy, Indira Paganotto, Bart Skils, Elke Klejin, Javier Portilla, Sinisa Tamamovic, Lea Dobričić, Mladen Tomić, Nebs Jack, Nexie, Pero Fullhouse, Alain b2b Coem, Yakka, Inner Sense, Vuk Vukosavljević, Alex Bojović, Ivan Z, Buč Kesidi, Sara Jo, Mimi Mercedes, Grše, Crni Cerak i Lacku, Vojko V.

Karte su dostupne na ticket servisu kupikartu.ba po cijeni od 75KM/37Evra za trodnevne festivalske ulaznice i VIP trodnevne ulaznice po cijeni 120KM/62Evra uz popust veći od 25% u odnosu na pune festivalske cijene ulaznica.

