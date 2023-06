ON JE GLEDAO DOK SE SKIDA, ONA ZA NJEGA MISLILA SAMO JEDNU STVAR – "POZER": Ovako su se upoznali Terminator i Sara Konor

Niko nije vjerovao u uspjeh niskobudžetne priče o kiborgu koji dolazi iz budućnosti, čak ni glavni glumci!

Izvor: Movieclips Trailers

Prije tri i po decenije Džejms Kameron snimio je film "Terminator", priču o kiborgu iz budućnosti koji se vraća u 1984. godinu kako bi ubio konobaricu Saru Konor, da ne bi rodila sina koji će jednog dana povesti rat protiv mašina.

Uslijedio je nastavak "Terminator 2: Judgment day" iz 1991. godine u kojem smo vidjeli Saru Konor u mentalnoj instituciji, čuvene zgibove, njenog sina i mnogo akcije sa Terminatorom koji sada štiti dječaka kojeg je na velikom platnu dočarao Edvard Furlong.



Ono što mnogi ne znaju je da je budžet za snimanje prvog dijela bio "smiješan", ali i da glumci nisu vjerovali u uspjeh filma, pogotovo glumica Linda Hamilton koja je dočarala opasnu Saru.

Glumica se pojavila u Netfliksovom dokumentarcu "Arnold" u kojem je, između ostalog Švarceneger pričao i kako je saopštio ženi da je napravio dijete kućnoj pomoćnici, gdje je otkrila šta je mislila kada ga je prvi put vidjela.

"Pozerčina! To sam prvo pomislila kada sam vidjela Arnolda Švarcenegera s kojim je trebalo da glumim. Bila sam umišljena glumica i mislila sam samo kako je on bodibilder koji bi da glumi. Bila sam znatiželjna i rekla sam sebi OK. Gledala sam ga dok glumi i kupio me je".

Film "Terminator" režirao je Džejms Kameron i premijerno je prikazan 1984. godine. Doživio je neviđeni uspjeh, snimljeno je još nekoliko nastavaka, od kojih je posljednji "Mračna sudbina" iz 2019. godine. Ipak, Lindi Hamilton je prvi film iz franšize "bio još samo jedan posao".

"Sumnjala sam u uspjeh filma. Mislim da scenario nije bio ništa bolji od ostalih scenarija koje sam čitala, nisam imala pojma. Imali smo mali budžet, svi smo bili novi u tome i iskreno, sumnjala sam u uspjeh".

S druge strane, Arnold se prisjetio šta je mislio o Hamiltonovoj kada su počeli snimanje nastavka filma "Terminator - Sudnji dan" iz 1991. godine.

"Par dana prije početka snimanja, Kameron mi je rekao 'Hajde svi da se okupimo na večeri'. Linda ulazi, skida džember i ja shvatim da sve vrijeme buljim u njene ruke. Bicepsi, vene na rukama, tricepsi... bila je građena kao bodibilder, samo mali bodibilder. Rekao sam: 'Ne mogu da vjerujem da je nabucanija od mene".