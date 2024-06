Jutjuberka uzdrmala svijet: Izazovnije izdanje niste vidjeli, jedva je prekrila grudi

Američka jutjuberka Ema Čemberlen pojavila se u izazovnom izdanju na Nedjelji mode u Parizu.

Nedjelju mode u Parizu uveličale su brojne poznate dame koje su svojim odjevnim kombinacijama prikupile pregršt komplimenata. Ipak, kada je najsmjelije i najizazovnije izdanje u pitanju, pobjednica je definitino bila američka jutjuberka Ema Čemberlen. Nosila je minijaturni top kojim je jedva prekrila grudi i pripijenu suknju.

Njene fotografije obišle su svijet, zbog čega mnogi pišu da je uspjela da nadmaši sve poznate dame koje vole da eksperimentišu sa modom. Ema je izgled upotpunila jednostavnom šminkom i nakitom. Gotovo svi su gledali u nju i samim tim se zainteresovali za više detalja o njenom životu. Ko je Ema Čemberlen?

Godine 2017. počela je da objavljuje snimke na svom Jutjub kanalu, a danas je prati više od 12 miliona ljudi. Dvije godine kasnije, magazin Time ju je uvrstio na listu The 25 Most Influential People On The Internet. Tada su naveli da je njen pristup vlogovanju "uzdrmao" dotadašnje trendove. Ema je jednom prilikom otkrila da se njena porodica borila sa finansijskim problemima, a danas je ambasadorka luksuznih brendova Louis Vuitton i Cartier.

