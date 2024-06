4 NAČINA DA POBOLJŠATE NAVIKE U ISHRANI VAŠE PORODICE: Ne preskačite doručak, kuvajte sa djecom

Najbolji način da popravite navike svoje djece i porodice u ishrani, je da uvijek imate zdrave grickalice, ne preskačete doručak, a zajedničke obroke nikada ne provodite ispred upaljenog televizora.

Kao što sve mame oduvijek tvrde- doručak je najvažniji obrok u danu! Ipak, skoro polovina porodica to redovno preskače. Doručak je povezan sa boljom memorijom, boljim rezultatima na školskim testovima, boljim rasponom pažnje, zdravijom tjelesnom težinom i poboljšanom ukupnom ishranom porodice.

Držite zdrave grickalice pri ruci

Voće , povrće, sir i integralne žitarice su odlične grickalice za gladnu djecu. Grickalice mogu podržati, ili čak poboljšati, opšti plan zdrave ishrane vašeg djeteta ako imate pri ruci prave namirnice.

Pazite na veličinu porcija

Prejedanje je lako kada je previše na tanjiru. Uvjerite se da znate razliku između normalne i velike porcije. Nikako ne može malo dijete da jede isto kao veliko ili da mjerite po tome koliko je vama kao odrasloj osobi dovoljno. Konsultujte se sa ljekarom ili stručnom literaturom, šta su dnevne kalorijske potrebe djeteta, pa se vodite time. I ne tjerajte dijete da jede, više nego što može.

Jedite kao porodica

​Zajednički obroci mogu pomoći svima da jedu zdravije, zabavan je način da zajedno istražuje o novoj hrani i odlično vrijeme za porodične razgovore i druženja. Možete i da zajedno kupujete namirnice, birate recepte i svakao zajedno spremate ukusna jela.

Porodični obroci bez upaljenih ekrana

Kada se jede ispred ekrana, to može dovesti do prejedanja. Vrijeme za obrok je važno vrijeme za porodične razgovore i deljenje dnevnih iskustava bez skretanja pažnje. Uz to kada ne obraćate pažnju šta jedete, kako i koliko, vi ni ne možete da razvijate zdrave navike u ishrani ni sebi, ni svojoj djeci.

