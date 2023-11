Laušević iz bolnice snimio posljednju scenu za seriju "Kalkanski krugovi": Bio je potreban njegov glas

"Producenti i cijela ekipa nisu željeli da ostave nedovršen posao jer ne znaju koliko će Žarko ostati u bolnici".

Glumac Žarko Laušević preminuo je danas u 64. godini saopštila je ožalošćena porodica.

Sredinom avgusta ove godine, Laušević je hospitalizovan zbog problema s plućima. Ležao je u KBC "Bežanijska kosa" u Beogradu gdje je primao redovne terapije, ali i završavao svoje scene za seriju "Kalkanski krugovi".

"Producenti i cijela ekipa nisu željeli da ostave nedovršen posao jer ne znaju koliko će Žarko ostati u bolnici. Predložili su mu da to malo scena koje su mu ostale za 'Kalkanske krugove' snimi preko telefona sa svojim kolegom. On je rado prihvatio, iako su mu doktori savjetovali da se ne napreže mnogo", pričao je izvor i opisao detalje snimanja.

"Donijeli su mu telefon u bolnicu i pozvao je kolegu koji je bio na setu. U toj sceni se Lauš ne vidi, već se samo čuje njegov glas. To je maksimalno koliko smo mogli da uradimo jer nismo željeli da ga previše zamaramo. Odradio je to junački. Kada su završili razgovor, njegov kolega sa kojim je obavio razgovor je podigao telefon, a cijela ekipa je Žarka pozdravila gromoglasnim aplauzom. Pala je i po koja suza jer su svi to doživeli veoma emotivno."

