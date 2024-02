"SKINEŠ ZASTAVU NEČIJE ZEMLJE, JER SI PROTIV NJENE POLITIKE?" Šta je Miloš Biković pričao PRIJE izbacivanja iz serije

Miloš Biković našao se u centru komentarisanja zbog odluke da ipak ne bude dio serije "White Lotus".

Nakon više dana oštrih reakcija javosti i spekulacija izazvanih osudom ukrajinskog Ministarstva kulture zbog davanja uloge Milošu Bikoviću u HBO seriji "White lotus", srpski glumac zamijenjen je u toj seriji i neće biti dio treće sezone.

Biković je ranije u emisiji "PopTok" pričao o ovakvim slučajevima, odnosno tzv. kensl kulturi. Upitan da prokomentariše to što ruski umjetnici bivaju zabranjeni širom svijeta, Biković je rekao da to nikako nije liberalizam:

"Prvo, da li je to demokratija i liberalni svijet? Postoje različite riječi za umjetnost, politiku, sport, jer su to različite stvari. Najosnovnija hrišćanska poruka je: ‘Ne osuđuj’. Liberalni svijet, koji sebe tako naziva, nije liberalni, nego vrlo agresivan. Šta znači da ti nekom teniseru ili šahisti skineš zastavu njegove zemlje zato što si protiv politike te zemlje? Dobro, to nije ništa novo", rekao je on ranije.

Kako smo i ranije pisali, Biković je prava zvijezda u Rusiji gde igra u najgledanijim filmovima i serijama, baš kao i u Srbiji. Prije tri godine dobio je rusko državljanstvo i predsjednik Rusije, Vladimir Putin, lično ga je pohvalio za doprinos kulturi te zemlje. Bikoviću je dvije godine ranije zabranjen ulazak u Ukrajinu zbog bezbjednosnih razloga.

Ukrajina je optužila Bikovića da podržava invaziju Rusije na tu zemlju. Tamošnje ministarstvo tvrdi da je ubrzo nakon invazije, glumac na mreži X, tada Tviter, podijelio anketu koja pokazuje da je povjerenje u Putina veće nego u Volodimira Zelenskog.

"Dedlajn" je prenio da je Biković, prema nezvaničnim informacijama, trebalo da igra ruskog instruktora joge u hotelu na Tajlandu. Isti uticajni holivudski medij podsjeća da glumac ni u jednom trenutku nije podržao rusku invaziju na Ukrajinu, ali je nije zvanično ni osudio.

Miloš Biković nedavno je postao otac i dobio prvog sina kojem su on i njegova izabranica Ivana dali ime Vasilije.

